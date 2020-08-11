Глава ВОЗ сделал обнадеживающее заявление о коронавирусе

Надежда преодолеть коронавирус есть. Фото: pixabay

В борьбе с коронавирусом есть проблески надежды.

Это можно утверждать, даже несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения, а количество смертей приближается к 750 тыс., заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Он утверждает, что "ростки надежды" есть в каждой стране.

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"Я знаю, что многие из вас скучают, и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или село, никогда не поздно вернуть назад очаг коронавируса", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, для этого необходимы действия лидеров и самих людей.

"Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять эти новые меры. Правильное понимание основ дает четкую картину того, где находится вирус, и необходимы целевые действия для подавления передачи и спасения жизней", - пояснил он.

Глава ВОЗ пояснил, что использование таких инструментов, как быстрое выявление случаев заболевания, отслеживание контактов, адекватный уход за пациентами, физическое дистанцирование, ношение масок и соблюдение гигиены рук позволит разорвать цепочку передачи.

За последние сутки в Украине обнаружили 1158 новых больных коронавирусом. Всего на утро 11 августа в стране 83 115 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Болезнь унесла жизни 1951 человека. За последние сутки зафиксировали 29 летальных случаев. Побороть коронавирус смогли уже 44 934 человека. Из них 575 - за последние сутки.