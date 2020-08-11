Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 1158 новых больных коронавирусом.
Всего на утро 11 августа в стране 83 115 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
Болезнь унесла жизни 1951 человека. За последние сутки зафиксировали 29 летальных случаев.
Побороть коронавирус смогли уже 44 934 человека. Из них 575 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областям:
Винницкая область - 3002 случая;
Волынская область - 4375 случаев;
Днепропетровская область - 1571 случай;
Донецкая область - 982 случая;
Житомирская область - 2178 случаев;
Закарпатская область - 5875 случаев;
Запорожская область - 959 случаев;
Ивано-Франковская область - 5911 случаев;
Кировоградская область - 725 случаев;
г. Киев - 9687 случаев;
Киевская область - 4239 случаев;
Львовская область - 11 142 случая;
Луганская область - 157 случаев;
Николаевская область - 729 случаев;
Одесская область - 4364 случая;
Полтавская область - 503 случая;
Ровенская область - 7018 случаев;
Сумская область - 702 случая;
Тернопольская область - 3375 случаев;
Харьковская область - 5030 случаев;
Херсонская область - 271 случай;
Хмельницкая область - 1376 случаев;
Черновицкая область - 6867 случаев;
Черкасская область - 1039 случаев;
Черниговская область - 1038 случаев.
Количество смертей увеличится до 40-50 ежедневно, если каждые сутки в Украине будут фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса. Об этом заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что вторая волна пандемии коронавируса уже начинается в Германии. Ее ждут в Польше, Франции и Нидерландах.
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