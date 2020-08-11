Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1197
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
5
7
20
5
14
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Видео
Все видео
Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1251
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 702
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1647
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 774
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 08:58

Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

  Комментировать
Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
В Украине более 83,1 тыс. человек заболели Covid-19. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1158 новых больных коронавирусом.

Всего на утро 11 августа в стране 83 115 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Болезнь унесла жизни 1951 человека. За последние сутки зафиксировали 29 летальных случаев.

Побороть коронавирус смогли уже 44 934 человека. Из них 575 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обновила список стран красной зоны: кто попал

Ситуация по областям:

Винницкая область - 3002 случая;
Волынская область - 4375 случаев;
Днепропетровская область - 1571 случай;
Донецкая область - 982 случая;
Житомирская область - 2178 случаев;
Закарпатская область - 5875 случаев;
Запорожская область - 959 случаев;
Ивано-Франковская область - 5911 случаев;
Кировоградская область - 725 случаев;
г. Киев - 9687 случаев;
Киевская область - 4239 случаев;
Львовская область - 11 142 случая;
Луганская область - 157 случаев;
Николаевская область - 729 случаев;
Одесская область - 4364 случая;
Полтавская область - 503 случая;
Ровенская область - 7018 случаев;
Сумская область - 702 случая;
Тернопольская область - 3375 случаев;
Харьковская область - 5030 случаев;
Херсонская область - 271 случай;
Хмельницкая область - 1376 случаев;
Черновицкая область - 6867 случаев;
Черкасская область - 1039 случаев;
Черниговская область - 1038 случаев.

Количество смертей увеличится до 40-50 ежедневно, если каждые сутки в Украине будут фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса. Об этом заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что вторая волна пандемии коронавируса уже начинается в Германии. Ее ждут в Польше, Франции и Нидерландах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Самое читаемое
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 12052
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9621
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 9567
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8550
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8271
Общество
Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна
Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна
 Просмотров: 1026
Украина отреагировала на отказ Ирана платить компенсацию за збитый самолет МАУ
Украина отреагировала на отказ Ирана платить компенсацию за збитый самолет МАУ Просмотров: 576
Гороскоп на 11 августа: чего категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп на 11 августа: чего категорически нельзя делать в этот день
 Просмотров: 855
Иран отказывается выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ
Иран отказывается выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ Просмотров: 855
Правительство пугает украинцев неутешительными прогнозами относительно коронавируса
Правительство пугает украинцев неутешительными прогнозами относительно коронавируса Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 52637
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua