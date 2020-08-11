Более 1000 больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 1158 новых больных коронавирусом.

Всего на утро 11 августа в стране 83 115 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Болезнь унесла жизни 1951 человека. За последние сутки зафиксировали 29 летальных случаев.

Побороть коронавирус смогли уже 44 934 человека. Из них 575 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3002 случая;

Волынская область - 4375 случаев;

Днепропетровская область - 1571 случай;

Донецкая область - 982 случая;

Житомирская область - 2178 случаев;

Закарпатская область - 5875 случаев;

Запорожская область - 959 случаев;

Ивано-Франковская область - 5911 случаев;

Кировоградская область - 725 случаев;

г. Киев - 9687 случаев;

Киевская область - 4239 случаев;

Львовская область - 11 142 случая;

Луганская область - 157 случаев;

Николаевская область - 729 случаев;

Одесская область - 4364 случая;

Полтавская область - 503 случая;

Ровенская область - 7018 случаев;

Сумская область - 702 случая;

Тернопольская область - 3375 случаев;

Харьковская область - 5030 случаев;

Херсонская область - 271 случай;

Хмельницкая область - 1376 случаев;

Черновицкая область - 6867 случаев;

Черкасская область - 1039 случаев;

Черниговская область - 1038 случаев.

Количество смертей увеличится до 40-50 ежедневно, если каждые сутки в Украине будут фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса. Об этом заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что вторая волна пандемии коронавируса уже начинается в Германии. Ее ждут в Польше, Франции и Нидерландах.