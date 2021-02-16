Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога

Создается впечатление, что обучение надо не ребенку, а родителям и учителям. Ребенок же только лавирует и пытается всеми способами избегать обучения и наказания за неуспеваемость Фото: предоставлены автором

У детей 1-2 классов школа еще ассоциируется с чем-то хорошим. 90% старшеклассников имеют негативное отношение к школе. Родителям с вопросами низкой детской успешности и мотивации к обучению приходится обращаться к психологу.

О способах сделать учебный процесс более эффективным и приятным, Gazeta.ua рассказал психолог центра детского и семейного развития "Атма" Руслан Негода на лекции в Черкассах.

1. Успешное обучение не гарантирует успешную и счастливую жизнь.

Лишь небольшой процент знаний, которые человек получает в школе, он использует в жизни. Если взять математику, то это класс третий, где изучили дроби и проценты. Фокусироваться нужно не на оценках, а на том, умеет ли ребенок учиться.

2. Усиливайте ресурсные стороны ребенка. Жертвуйте неинтересными предметами.

Именно родители ответственны за то, чтобы определить, какая зона интересов ребенка является ведущей, в чем ее уникальность. Важно - давать выбирать, что хочется познавать. Может быть не очень квалифицированный учитель, неинтересный для ребенка предмет, но именно к этому предмету у ребенка есть способности. Это важно разглядеть и помочь интересу ребенка не погаснуть, а, наоборот, развиться.

Познакомьте ребенка с успешными людьми в области, что его интересует. Будьте готовы сказать учителю, что для вашего ребенка этот предмет не важен.

3. Согласуйте с ребенком минимальную планку по оценкам.

Для каждой семьи должна быть своя планка по предметам. У предметов, которые ребенок любит, она может быть высокой. Минимальная оценка по "неинтересным" предметам - та, которая позволяет учиться в школе. У ребенка так высвободится время для развития уникальных навыков по своим предметам, появится возможность развиваться в других направлениях.

Важно научиться понимать себя и понимать, что ребенку самому хочется. Это станет полезным, когда школа будет подходить к окончанию и надо будет определяться, куда дальше.

4. Постепенно передавайте ответственность ребенку.

Часто родители волнуются за обучение ребенка, держат под контролем, переживают за оценки. Создается впечатление, что обучение надо не ребенку, а родителям и учителям. Ребенок же только лавирует и пытается всеми способами избегать обучения и наказания за неуспеваемость.

Чтобы обучение было продуктивным, объясните ребенку, какие зоны его ответственности. Можно на своем примере. Мы ходим на работу, чтобы у нас были средства поддерживать жизнь семьи, готовим еду, убираем. У детей тоже есть обязанности. Когда вырастают до школьного возраста, то школа - основной долг.

Многие родители переживают, что тогда ребенок перестанет учиться, не будет выполнять домашние задания. Некоторое время может быть. Но надо верить в своего ребенка. Не думать, что он дурачок и ему не захочется учиться. Затем можно спрашивать, нужна ли помощь. Но лучше, чтобы ребенок обращался сам.

5. Создавайте условия для обучения.

Определите четкий промежуток времени для выполнения домашнего задания. Создайте комфортные условия. Место должно быть спокойным, освещенным и удобным. Если ребенок часто отвлекается, можно применить метод будильника. Заводить его на каждые 5 минут, чтобы ребенок понимал, что он сейчас делает. Гаджеты во время выполнения домашнего задания лучше отложить.

Если мотивация низкая, лучше начать с простого предмета, и переходить к сложным. Большие задачи лучше делить на несколько маленьких.

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6. Показывайте собственный пример.

Часто бывает, что дети учатся с утра до ночи, а родители телевизор смотрят и сидят в соцсетях. Показывайте своим примером, что учитесь или повышаете квалификацию сами. Осваивайте какое-то хобби. Это будет вдохновлять детей.

Дистанционное обучение вызывает стресс у большинства детей и родителей. Но его можно сделать таким, чтобы время прошло с пользой и безболезненно для всех. Ребенку нужно создать спокойную обстановку. Это важно, потому что на нему отбивается настроение взрослого и его отношения к процессу.