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Психолог посоветовала, как помочь детям приспособиться к дистанционному обучению

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Психолог посоветовала, как помочь детям приспособиться к дистанционному обучению
Ребенка надо поддержать при дистанционном обучении и создать необходимые условия. Фото: pixabay

Дистанционное обучение вызывает стресс у большинства детей и родителей.

Но его можно сделать таким, чтобы время прошло с пользой и безболезненно для всех, пишет lady.tochka.net.

Ребенку нужно создать спокойную обстановку. Это важно, потому что на нему отбивается настроение взрослого и его отношения к процессу.

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"Очень важно, чтобы родители настраивали психологически детей на учебу. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, воспринимают обучение через призму восприятия родителей. Если родители относятся к учебе:" О боже, это ужас! ", То будут эмоциональные нагрузки. Важно выдохнуть и спокойно к этому относиться, тогда и дети будут это воспринимать в игровом формате ", - пояснила психолог Юлия Святенко.

Чтобы работа была продуктивной, следует организовать систему мотивации, которая придаст ребенку стимула к учебе. Это могут быть различные бонусы или призы.

Также можно ввести график, особенно будет полезным для детей старшего школьного возраста. Подростки должны уметь организовывать свой рабочий день, иметь распорядок дня и уметь организовать свой тайм-менеджмент. Детям будет значительно проще учиться, если взрослые вместе с ними составят расписание на неделю.

Для ребенка должно быть много свободного пространства.

"Важно, чтобы на рабочем месте ребенка не было ничего лишнего, на что он может переключаться", - говорит Юлия Святенко.

Она советует обустроить отдельную комнату, где ребенок может сидеть за столом, а не лежать на кровати вместе с ноутбуком. Если комнаты нет, то стоит позаботиться, чтобы ребенок учился сидя.

Смех поможет нивелировать напряжение за весь день и сблизиться с ребенком. Например, можно посмотреть вместе какой-то смешной ролик или коротенький мультик, который поможет посмеяться от души. Даже 5 минут такой психотерапии в день - снимет все напряжение дистанционного обучения.

Возобновить учебу в школах Киева для учеников 1-4 классов призвал мэр города Виталий Кличко. По его словам, дистанционное обучение учащихся в младших классах неэффективно. Соответствующее обращение он адресовал к Минобразованию и правительству.

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