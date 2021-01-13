Власть требуют вернуть учеников за парты, чтобы родители "спокойно работали"

Дистанционное обучение учащихся в младшей школы неэффективно, - Кличко. Фото: pixabay.com

Возобновить учебу в школах Киева для учеников 1-4 классов призвал мэр города Виталий Кличко. По его словам, дистанционное обучение учащихся в младших классах неэффективно.

Соответствующее обращение он адресовал к Минобразованию и правительству.

"Если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. Надеюсь, правительство прислушивается и примет взвешенное и логичное решение", - говорится в сообщении.

Возвращение в школы учеников 1-4 классов позволит их родителям спокойно работать, считает Кличко.

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Детские сады Киева работают в обычном режиме. По состоянию на 13 января на карантина не закрыт ни один из них. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. Наполненность детей в учреждениях - почти 50%.