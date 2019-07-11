Дети и деньги: как вырастить миллионера

Первый интерес к деньгам у детей появляется к 6-7 годам.

С какого возраста дети должны понимать, откуда берутся деньги, одежда, еда? Как вырастить миллионера?

В практике финансовых советников нередки случаи, когда состоятельные клиенты-миллионеры приходят с запросом уберечь капитал от неразумных действий со стороны своих уже совершеннолетних детей. Что-то вроде: "А можно сделать так, что, если со мной что-то случится, на ребенка не свалится все наследство сразу? Я опасаюсь, что он (она, они) не справится с такой ответственностью. Как быть?" Но глядя на подобных родителей, хочется иной раз сказать: "После восемнадцати уже поздно".

Начинать финансовое образование детей необходимо как можно раньше, когда еще существует возможность повлиять на их отношение к деньгам. Для того чтобы не наломать дров в таком важном вопросе, используйте несколько базовых заповедей, пишет marieclaire.ru.

Заповедь 1. Ловите интерес ребенка

Распространенное заблуждение, что все важные жизненные уроки должны проходить в формальной обстановке, за партой (столом), в строго отведенное для этого время. На самом деле гораздо проще детьми усваивается то, что отвечает их сиюминутному интересу.

Это относится и к различным финансовым темам. Ребенку не нравится, что папа или мама каждый день куда-то уходят? Повод поговорить о том, откуда в принципе в семье берутся деньги на игрушки. Снимаете деньги в банкомате, а дети пытаются понять, кто их туда "поместил"? Самое время объяснить, зачем на свете существуют банки и платежные системы.

Заповедь 2. Не умалчивайте

Понятно, что поначалу довольно сложно развернуто ответить на все возникающие вопросы ребенка относительно денег. Однако в ситуациях, когда школьник что-то спрашивает, важно, с одной стороны, не сильно "загрузить" его ненужными подробностями, с другой – не погасить его интерес к этой теме вовсе, с третьей – не утратить доверие, чтобы в подростковом возрасте он не пошел "искать правды" у различных мошенников (от сомнительных "валютных игр" лучше держаться как можно дальше).

Заповедь 3. Не учите теории – учите практике

Обучать финансовой грамотности без практики – это все равно что учиться водить машину по книжкам. Важно не только на собственном примере показывать, как обращаться с теми или иными финансовыми инструментами, но и постепенно давать детям их "попробовать". Пусть сначала это будет что-то совсем простое, например монета для покупки игрушки в автомате. Позже, с 14 лет, уже можно открыть ребенку собственный банковский счет, с 16 - разрешайте делать покупки самостоятельно.

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Заповедь 4. Помните про карманные деньги

Это основной тренажер для финансового воспитания детей. По сути, карманные деньги должны стать для ребенка чем-то вроде аналога зарплаты у взрослых, поэтому выдаются они на постоянной основе, строго регулярно, и тратятся по усмотрению получателя. Начинать можно с 6–7 лет – именно в этом возрасте просыпается первый интерес к деньгам.

Заповедь 5. Не мечтайте о легких путях в обучении

До сих пор ведутся споры на тему "Привязывать ли выдачу карманных денег к оценкам?" По мнению финансистов – привязать карманные деньги к оценкам – это пойти по пути наименьшего сопротивления и зарубить множество воспитательных моментов на корню.

Во-первых, тогда получается, что ребенок начинает учиться в школе не для себя, а для родителей. Таким образом, и ответственность за учебу также перекладывается на родителей (привет армии репетиторов). Во-вторых, исчезает стабильность "зарплаты". Соответственно, становится практически невозможно обучаться правильно планировать и расходовать свои деньги. В-третьих, воспитанные таким образом "взрослые дети" в будущем будут всячески пытаться искать оценку любых своих действий со стороны, что чревато психологическими проблемами. Именно поэтому карманные деньги должны выдаваться регулярно, стабильно и без привязки к школьным отметкам.

Заповедь 6. Не лишайте права на ошибку

В идеале с каждым годом должна увеличиваться не только сумма "зарплаты" ребенка, но и круг его обязанностей по дому, и количество обязательных трат, которые он оплачивает сам. Понятно, что первоклассник способен пока только убрать за собой комнату и купить себе мелкую канцелярию. Шестиклассник уже вполне способен не только самостоятельно выгуливать собаку, но и оплачивать доступ в интернет, свой мобильный, а также покупать подарки друзьям. Это нормально, если ребенок будет тратить свои деньги совсем не так, как вам бы хотелось. Мы все учимся на ошибках. Пусть он сейчас потратит все накопления на игру, а потом останется на две недели с неоплаченным телефоном, чем потом, в самостоятельной жизни, по любому поводу и без будет бегать в банк за очередным кредитом.

Когда ребенок просит купить что-то неоправданное, скажите: "Могу это сделать, но за твои карманные деньги". Часто одна эта фраза мгновенно расставляет приоритеты. Если ребенок согласится – забирайте из его кошелька стоимость той вещи.

Заповедь 7. Взяли взаймы - верните

Чтобы ребенок уважал собственность другого, не брал чужое и не воровал – ему необходимо показать, что его личная собственность неприкосновенна. Соответственно, у него обязательно должно быть личное место для хранения денег, которое без спроса никто не трогает.

Бывают такие ситуации, когда по каким-то причинам вы берете "как бы взаймы" у детей. Например, если курьер не может найти сдачу с крупной суммы. Позже обязательно возвращайте эти деньги. Благодаря этому у детей никогда не возникает мысли взять чужие деньги, даже если это – небольшая сдача. Дети быстрее научатся не тому, что мы говорим, а тому, что мы регулярно делаем и показываем собственным примером.

Согласно теории Зигмунда Фрейда, такие свойства личности, как расточительность, бережливость и прижимистость, возникают и находят свое подкрепление во время так называемой "анальной" фазы развития – то есть когда нам примерно от года до двух. То, как происходит приучение ребенка к горшку, напрямую влияет на его последующее отношение к деньгам. Психотерапевты объясняют это так: "Содержимое кошелька может бессознательно ассоциироваться с содержимым собственного кишечника". Если родители сильно хвалили малыша за то, что он по их первой просьбе "все отдал", он может, повзрослев, стать расточительным и спускать деньги на ветер. Если они ругали его за то, что он не успел добежать до горшка, "не удержал", он имеет все шансы стать жадным. А если они относились к приучению к горшку спокойно, без фанатизма, то, скорее всего, он и будет считать, что деньги – это просто эквивалент товара, и никаких особенных эмоций с ними связывать не будет."