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Действия родителей, чтобы ребенок не заболел анорексией

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Действия родителей, чтобы ребенок не заболел анорексией

Подростки бывают одержимы желанием похудеть, что может привести к анорексии и серьезным проблемам со здоровьем.

Тело у людей с анорексией перестает быть округлым, почти не имеет жировой прослойки, менструаций у девушек, пишет 4mamas.

Такие проблемы - следствие отказа от еды. Чтобы такого не произошло, родителям подростка надо уделять больше внимания его питанию. Чаще всего девушки стараются не завтракать, пропускают ужин, не едят в школе. А если ребенок признался, что сидит на диете, стоит расспросить об этом больше.

Отношения между родителями и детьми-подростками должны быть доверительными. Они из объяснений родителей должны осознать, что диета не сделает фигуру идеальной. Лучшим вариантом похудения будет поход в спортзал, например.

Еще одна ситуация, когда стоит насторожиться - рвотные рефлексы у ребенка после каждого приема пищи.

Родители с детства должны объяснять детям, что есть нужно, чтобы были силы, чтобы испытывать удовольствие от вкуса. Ведь часто из-за общепринятых идеалов фигуры они перестают нормально питаться, что влияет на здоровье. Потому что в еде другой смысл и назначение.

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Профилактика анорексии должна начинаться задолго до проявления первых симптомов. Поскольку она является следствием нервного расстройства, следует устранить все возможные факторы, травмирующие психику ребенка. В частности, нужно отказаться от принудительного кормления.

Некоторые родители слишком опекают и контролируют детей. Из-за этого они могут плохо относиться к старшим и не смогут самостоятельно принимать решения. В воспитании ребенка есть четыре наиболее ошибочные решения, которые влияют на это. Первое - родители решают, сколько должен съедать ребенок. Следить за его питанием важно, но указывать ребенку, когда именно есть, независимо от того, голоден он или нет, неправильно.

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