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Чего родителям нельзя решать за детей

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Чего родителям нельзя решать за детей
Родителям не следует указывать, с чем играть, выбор игрушек должно быть за ребенком, а не мамой или папой. Фото: pixabay

Некоторые родители слишком опекают и контролируют детей.

Из-за этого они могут плохо относиться к старшим и не смогут самостоятельно принимать решения, пишет Мой ребенок.

В воспитании ребенка есть четыре наиболее ошибочные решения, которые влияют на это.

Первое из них - родители решают, сколько есть должен ребенок. Следить за его питанием важно, но указывать ребенку, когда именно есть независимо от того, голоден он или нет, неправильно.

Кого обнимать также не надо решать за малыша. Дети не должны чувствовать себя вынужденными проявлять к кому-либо привязанность, даже к бабушке или дедушке.

Родителям не следует указывать, с чем играть, выбор игрушек должен быть за ребенком, а не мамой или папой.

Как дети должны себя чувствовать - это также должно быть их вибором. Иногда они люблять играть на публику иногда проявлять много эмоций и это все нормально.

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Задача родителей - напоминать, что несмотря на определенные чувства, они все равно должны уважать своих родителей и других взрослых. А также правильно выражать эмоции без ущерба окружающим.

Для психики ребенка очень важно, чтобы родители сгоряча не сказали фразы, которые его обидят или травмируют. Все оскорбительные слова должны быть вычеркнуты. О матах по отношению к ребенку также стоит забыть. Иначе ребенок будет брать пример и повторять их. Фраза "Ты разрушил мою жизнь!" недопустима, потому что именно родители решали рожать или нет и ребенок - их ответственность.

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