Фразы родителей, которые могут оскорбить ребенка

Со словами к ребенку надо быть осторожными. Фото: pixabay

Для психики ребенка очень важно, чтобы родители сгоряча не сказали фразы, которые его обидят или травмируют.

Все оскорбительные слова должны быть вычеркнуты, пишет Мой ребенок.

О матах по отношению к ребенку также стоит забыть. Иначе ребенок будет брать пример и повторять их.

Фраза "Ты разрушил мою жизнь!" недопустима, потому что именно родители решали рожать или нет и ребенок - их ответственность.

"Почему ты не такой, как ..." - это сравнение, которое якобы должно стимулировать ребенка становиться лучше. На самом деле у малыша исчезает уверенность в себе, ощущение уникальности и важности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правильные акценты: когда ребенка можно сравнивать с другими

"Я ухожу от тебя и не вернусь". Запугивание могут лишить его покоя и уверенности надолго. Детям не нужно давать ощущение покинутости.

"Уйди" - это фраза, которая выгоняет ребенка и ее нельзя говорить, особенно подросткам. Это серьезно заденет их чувства.

Родители должны быть осторожни в воспитании детей. Все, что они говорят со временем оставляет отпечаток на подсознании детей. Нередко, когда дети плачут, то родителей это раздражает. Они могут говорить фразы, чтобы успокоить малыша, которые на самом деле повлияют на него отрицательно.