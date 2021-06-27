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Чего нельзя говорить ребенку, когда он плачет

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Чего нельзя говорить ребенку, когда он плачет
Психологи составили список фраз, которые нельзя говорить ребенку, когда он плачет. Фото: pixabay

Родители должны быть осторожни в воспитании детей.

Все, что они говорят со временем оставляет отпечаток на подсознании детей, пишет cursorinfo.

Нередко, когда дети плачут, то родителей это раздражает. Они могут говорить фразы, чтобы успокоить малыша, которые на самом деле повлияют на него отрицательно.

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Психологи составили список фраз, которые нельзя говорить ребенку, когда он плачет.

1. "Перестань плакать, иначе мы уйдем отсюда, или ты не будешь смотреть мультфильмы или не сможешь играть в игры". Если так манипулировать ценными для ребенка вещами, то он начнет скрывать свои эмоции.

2. "Ты плачешь из-за ерунды. Это не причина лить слезы". Ребенка надо понимать. Если для взрослого кое-что может быть ерундой, то для ребенка очень важно.

3. "Ты плачешь и ведешь себя, будто маленький (маленькая). Хватит уже". Такими фразами ребенок может понять, что взрослые не плачут и им запрещено выражать свои эмоции.

4. "Мне стыдно за то, что ты плачешь". Кроме запрета на слезы, у ребенка возникает ощущение, что родителям стыдно за него и он чувствует вину.

Родители должны хвалить ребенка, иначе он будет чувствовать себя неуверенным и вырастет с заниженной самооценкой. В то же время, важно знать предел и не перехваливать. Специалисты назвали фразы, которые стоит говорить ребенку, чтобы похвалить.

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