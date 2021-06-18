Что говорить ребенку, чтобы правильно его похвалить

Родители должны хвалить ребенка, иначе он будет чувствовать себя неуверенным и вырастет с заниженной самооценкой.
В то же время, важно знать предел и не перехваливать, пишет 4mamas.
Специалисты назвали фразы, которые стоит говорить ребенку, чтобы похвалить.
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"Ты сильный, смелый, счастливый, красивый". Так говорят в случае, когда ребенок не любит свою внешность и ему нужно повысить самооценку.
"Ты хорошо можешь справиться с задачей! Спасибо за помощь!". Эта фраза также положительно повлияет на самооценку и вдохновит ребенка совершенствоваться.
"С каждым днем у тебя получается это все лучше! Не останавливайся". Сказав такие слова, ребенку захочется идти вперед и не останавливаться на достигнутом.
"У тебя прекрасные задатки в этой области, ты можешь стать успешным человеком". Стоит пояснить, что для успешных результатов надо много работать и не бояться трудностей.
"Как тебе это удается? Научи меня". Когда ребенок слышит это, то радуется, что его умения пригодились.
"Я люблю тебя". Самая главная фраза, которая нужна всем детям в любом возрасте.
Исследования в США показало, что для более половины детей интернет интереснее, чем игры с друзьями. Это является первым сигналом к тому, что родители должны контролировать, сколько времени ребенок сидит в интернете.
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