Что говорить ребенку, чтобы правильно его похвалить

 
Ексклюзивы
1/5
Лето накроет Украину, но Востоку и Югу не повезет: синоптики обновили прогноз на неделю
Лето накроет Украину, но Востоку и Югу не повезет: синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 405
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 711
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 351
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1044
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 549
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 648
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1125
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 918
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2115
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 945
Фото
Все фото
5
6
6
7
5
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 477
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 450
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1044
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 648
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3186
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 306
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 12:24

Что говорить ребенку, чтобы правильно его похвалить

  Комментировать
Что говорить ребенку, чтобы правильно его похвалить
Специалисты назвали фразы, которые стоит говорить ребенку, чтобы похвалить. Фото: pixabay

Родители должны хвалить ребенка, иначе он будет чувствовать себя неуверенным и вырастет с заниженной самооценкой.

В то же время, важно знать предел и не перехваливать, пишет 4mamas.

Специалисты назвали фразы, которые стоит говорить ребенку, чтобы похвалить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В какой период жизни всего формируется личность человека

"Ты сильный, смелый, счастливый, красивый". Так говорят в случае, когда ребенок не любит свою внешность и ему нужно повысить самооценку.

"Ты хорошо можешь справиться с задачей! Спасибо за помощь!". Эта фраза также положительно повлияет на самооценку и вдохновит ребенка совершенствоваться.

"С каждым днем у тебя получается это все лучше! Не останавливайся". Сказав такие слова, ребенку захочется идти вперед и не останавливаться на достигнутом.

"У тебя прекрасные задатки в этой области, ты можешь стать успешным человеком". Стоит пояснить, что для успешных результатов надо много работать и не бояться трудностей.

"Как тебе это удается? Научи меня". Когда ребенок слышит это, то радуется, что его умения пригодились.

"Я люблю тебя". Самая главная фраза, которая нужна всем детям в любом возрасте.

Исследования в США показало, что для более половины детей интернет интереснее, чем игры с друзьями. Это является первым сигналом к ​​тому, что родители должны контролировать, сколько времени ребенок сидит в интернете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что говорить ребенку, чтобы правильно его похвалить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 17127
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 7002
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 6948
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5985
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3645
Дети
В какой период жизни всего формируется личность человека
В какой период жизни всего формируется личность человека Просмотров: 378
Дети больше любят сидеть в интернете, чем играть с друзьями - исследование
Дети больше любят сидеть в интернете, чем играть с друзьями - исследование Просмотров: 54
Как научить ребенка ездить самостоятельно в транспорте
Как научить ребенка ездить самостоятельно в транспорте Просмотров: 99
Маски плохо влияют на детей
Маски плохо влияют на детей Просмотров: 135
Принципы, которых следует избавиться в воспитании девочки
Принципы, которых следует избавиться в воспитании девочки Просмотров: 513
Больше всего комментируют
16
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
Голосов: 451
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть