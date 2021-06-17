Дети больше любят сидеть в интернете, чем играть с друзьями - исследование

В эксперименте участвовали девятилетние дети, пользовались интернетом. Фото: pixabay

Исследования в США показало, что для более половины детей интернет интереснее, чем игры с друзьями.

Это есть первым сигналом к ​​тому, что родители должны контролировать, сколько времени ребенок сидит в интернете, пишет "Наша мама".

Специалисты опросили более восьми тысяч детей, которые имели доступ к интернету. Согласно выводам, для игр дети выбирают планшет, а не смартфон. 27% опрошенных детей заявили, что их любимым досугом есть интернет. Только 23% назвали таким игры с друзьями.

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В эксперименте принимали участия девятилетние дети, которие пользовались интернетом, играли в футбол, читали книги и практиковали другие виды занятий. Более 80% опрошенных играют в интернет-игры. Для детей это наиболее популярное онлайн-занятия. Следующее по популярности - просматривать видео в YouTube.

53% опрошенных детей также имеют вполне свободный доступ к сети. Родители не только не следили за тем, как много времени их дети тратят на это, но и не брали во внимание контент, который смотрели дети.

Первые признаки депрессии у ребенка важно заметить на первых стадиях. Таким образом есть шансы предотвратить развитие депрессивного состояния. Первым тревожным сигналом является изменение настроения. Ребенок может часто быть расстроенним и отчаявшимся, раздраженним и капризним. Также он будет чувствовать стыд или вину за что-то несущественное.