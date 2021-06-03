Ребенок в депрессии: как заметить первые признаки проблемы

У ребенка с депрессией также часто меняется поведение. Фото: pexels

Первые признаки депрессии у ребенка важно заметить на первых стадиях.

Таким образом есть шансы предотвратить развитие депрессивного состояния, пишет "Наша мама".

Первым тревожным сигналом является изменение настроения. Ребенок может часто быть расстроенним и отчаявшимся, раздраженним и капризним. Также он будет чувствовать стыд или вину за что-то несущественное.

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У ребенка с депрессией также часто меняется поведение. Те, кто раньше были активными, начинают замыкаться в себе. А те, кто и так были пассивными, чувствуют это еще острее. Подростки могут быть раздражительны, язвительно реагировать на замечания, проявлять деструктивное поведение, курить, употреблять алкоголь, чтобы облегчить состояние.

Еще один признак - изменение жизненных установок. Особенно это заметно у подростков: у них заниженная самооценка, появляется чувство собственной никчемности, потеря смысла жизни, страх неудач и будущего. У школьников падает успеваемость.

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день. Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков. Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Ее преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.