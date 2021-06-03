Ребенок в депрессии: как заметить первые признаки проблемы

 
Ексклюзивы
1/5
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 99
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 558
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 315
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 315
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
7 Просмотров: 3249
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 279
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 522
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 558
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 756
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
6
6
7
5
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 297
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 783
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2016
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 54
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 18:00

Ребенок в депрессии: как заметить первые признаки проблемы

  Комментировать
Ребенок в депрессии: как заметить первые признаки проблемы
У ребенка с депрессией также часто меняется поведение. Фото: pexels

Первые признаки депрессии у ребенка важно заметить на первых стадиях.

Таким образом есть шансы предотвратить развитие депрессивного состояния, пишет "Наша мама".

Первым тревожным сигналом является изменение настроения. Ребенок может часто быть расстроенним и отчаявшимся, раздраженним и капризним. Также он будет чувствовать стыд или вину за что-то несущественное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как уменьшить стресс ребенка в больнице

У ребенка с депрессией также часто меняется поведение. Те, кто раньше были активными, начинают замыкаться в себе. А те, кто и так были пассивными, чувствуют это еще острее. Подростки могут быть раздражительны, язвительно реагировать на замечания, проявлять деструктивное поведение, курить, употреблять алкоголь, чтобы облегчить состояние.

Еще один признак - изменение жизненных установок. Особенно это заметно у подростков: у них заниженная самооценка, появляется чувство собственной никчемности, потеря смысла жизни, страх неудач и будущего. У школьников падает успеваемость.

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день. Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков. Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Ее преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребенок в депрессии: как заметить первые признаки проблемы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали военное формирование

Сожгли Москву.

Король отрекся от престола

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7560
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 6625
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 5085
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 4905
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3699
Дети
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
5
 Просмотров: 117
"Запреты формируют рабов" - комик поделился правилами воспитания ребенка
"Запреты формируют рабов" - комик поделился правилами воспитания ребенка Просмотров: 90
Половина детских игрушек на украинском рынке - опасные
Половина детских игрушек на украинском рынке - опасные Просмотров: 171
Как уменьшить стресс ребенка в больнице
Как уменьшить стресс ребенка в больнице Просмотров: 90
Многодетное счастья: кто из украинских звезд имеет больше трех детей
Многодетное счастья: кто из украинских звезд имеет больше трех детей
6
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
12
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2720
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть