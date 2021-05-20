Как воспитать продуктивного ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 855
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 189
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 234
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1936
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 495
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 432
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 459
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1377
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 774
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
6
6
7
5
8
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 1998
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 432
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 612
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 378
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
1 Просмотров: 477
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 13:32

Как воспитать продуктивного ребенка

  Комментировать
Как воспитать продуктивного ребенка
Следует сделать занятия веселыми, потому что дети это любят. Фото: pixabay

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день.

Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков, пишет Child Develop.

Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Его преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как воспитать послушного ребенка

Начинать учить детей детей тайм-менеджменту стоит с оценки времени. Он должен научиться анализировать сколько времени займет то или иное занятие, чтобы правильно планировать свой распорядок дня. В конце каждого дня вместе с родителями должен проанализировать все, что делал в течение дня. Тогда надо сравнить время, количество занятий и результаты, чтобы сделать оценку рациональности действий.

Родители могут помочь ребенку составить расписание. Сначала провести наблюдения, как он проводит время, а затем посоветовать, как лучше занять с большей пользой. Если ребенок несколько раз составит для себя расписание, это войдет у него в ежедневную привычку.

Стоит объяснить ребенку, как подготовиться к различным занятиям. Если ребенок учит уроки, а у него под рукой нет необходимого учебного пособия, это занятие займет гораздо больше времени.

Родители должны понимать и детские тревоги, поэтому стоит помогать, если возникнут трудности в каком-то задании. При этом, его надо выслушать и не кричать.

Следует сделать занятия веселыми, потому что дети это любят.

Необходимо добавить в расписание свободное время. Ребенок поймет, что важно не только выполнять все задачи, но и отдыхать.

Плач ребенка - это хорошо, потому что такой способ пережить и избавиться от негативных эмоций является самым безопасным. Но возникает другая проблема: иногда родители из-за детских слез нервничают. В таком случае надо взять себя в руки и не говорить ребенку некоторые популярные фразы, чтобы не навредить его психике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как воспитать продуктивного ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Правозащитник провел 72 суток в камере смертников

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Назвали зарплаты банковских работников: кому платят больше всего

Два года в Украине нет посла США

"Мчался" с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста

Изобретатель джинсов их никогда не носил: 10 фактов о самой популярной одежде в мире

Учительница отсидела за секс с учеником семь лет, а потом вышла за него

В трех винницких маршрутках произошли теракты

Зеленский принес присягу президента

Пилот совершил рекордный перелет

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 13266
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 6372
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 5814
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 4626
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 4464
Дети
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
 Просмотров: 297
Как воспитать послушного ребенка
Как воспитать послушного ребенка Просмотров: 234
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
 Просмотров: 378
Фразы, которые нельзя говорить, когда ребенок плачет
Фразы, которые нельзя говорить, когда ребенок плачет Просмотров: 3879
Собаки помогают студентам преодолевать стресс - ученые
Собаки помогают студентам преодолевать стресс - ученые Просмотров: 45
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
5
В США украинского нардепа назвали агентом России
1
Замах
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Голосов: 1335
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть