Как воспитать продуктивного ребенка

Следует сделать занятия веселыми, потому что дети это любят. Фото: pixabay

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день.

Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков, пишет Child Develop.

Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Его преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.

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Начинать учить детей детей тайм-менеджменту стоит с оценки времени. Он должен научиться анализировать сколько времени займет то или иное занятие, чтобы правильно планировать свой распорядок дня. В конце каждого дня вместе с родителями должен проанализировать все, что делал в течение дня. Тогда надо сравнить время, количество занятий и результаты, чтобы сделать оценку рациональности действий.

Родители могут помочь ребенку составить расписание. Сначала провести наблюдения, как он проводит время, а затем посоветовать, как лучше занять с большей пользой. Если ребенок несколько раз составит для себя расписание, это войдет у него в ежедневную привычку.

Стоит объяснить ребенку, как подготовиться к различным занятиям. Если ребенок учит уроки, а у него под рукой нет необходимого учебного пособия, это занятие займет гораздо больше времени.

Родители должны понимать и детские тревоги, поэтому стоит помогать, если возникнут трудности в каком-то задании. При этом, его надо выслушать и не кричать.

Следует сделать занятия веселыми, потому что дети это любят.

Необходимо добавить в расписание свободное время. Ребенок поймет, что важно не только выполнять все задачи, но и отдыхать.

Плач ребенка - это хорошо, потому что такой способ пережить и избавиться от негативных эмоций является самым безопасным. Но возникает другая проблема: иногда родители из-за детских слез нервничают. В таком случае надо взять себя в руки и не говорить ребенку некоторые популярные фразы, чтобы не навредить его психике.