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четверг, 11 ноября 2021 11:58

Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем

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Жена Войтенко &quot;красиво поставила всех на место&quot; после отказа выступать с мужем
Валентина Войтенко поддержала супруга Константина после отказа выступать с ним. Фото: instagram.com/valentina_voitenko

Жена актера Константина Войтенко Валентина прокомментировала заявление в 10-м выпуске "Танців із зірками". Тогда она резко ответила ведущей балкона Маше Ефросининой.

"Такое впечатление, что все эти камеры и вы, Маша, ворвались в нашу спальню и обсуждаете, как мы выстраиваем семейную жизнь", - сказала женщина.

В Instagram звездная жена также рассказала, как оценивает шансы мужа на победу в танцевальном проекте.

"Шах и мат. Мужа поддержала, себя отстояла, тему реальных, а не иллюзорных семейных отношений в миллионную аудиторию запустила. Напряжение снято. Эврика. Прекрасное чувство, друзья. Не искать защитника снаружи: в родителях, муже, бойфренде, подружке или учителе. А воспитывать этого защитника в себе. И самой отстаивать себя, свои границы и выбор. Я горжусь собой", - написала она.

Актриса поделилась, что тоже гордится Константином.

"Муж - закрытый человек и не распространяется об этом в Instagram. Об этом не говорят в сюжетах шоу. Но Костя выдерживает безумную нагрузку сейчас. Параллельно с "Танцями із зірками" он снимается в главной роли в сериале (а это работа в каждой сцене в течение 12-часовой смены), ведет телешоу, спит по четыре часа, репетирует с Роксой исключительно ночью. Без выходных. И не ноет, вопреки участившимся о нем в соцсетях комментариям", - призналась Войтенко.

Валентина отметила, что восхищается работоспособностью мужа, хоть и переживает за его здоровье. Также добавила, что актер с партнершей Роксоляной Маланчук танцуют лучше всех и являются "самой неординарной парой за все сезоны шоу". И пожелала им победы.

В комментариях под постом фаны выразили восхищение женой актера:

"Красиво поставила всех на место с обсуждением вашей личной жизни", "Валя, нет слов, вы невероятны оба. Спасибо за пример", "Смело и честно вы сказали", "Валя, горжусь тобой и восхищаюсь. Береги себя, личные отношения и семью. Любовь истинная всегда побеждает".

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Публикация от Валентина Войтенко (@valentina_voitenko)

Актриса Валентина Войтенко выразила мнение о хайпе вокруг ее брака с Константином Войтенко. Жена участника проекта "Танці із зірками" публично попросила сценаристов, продюсеров шоу и мужа не втягивать ее в шоу.

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