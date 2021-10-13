"Я выбирала семью" - жена актера Войтенко раскрыла, почему не живет с мужем

Актриса Валентина Войтенко выразила мнение о хайпе вокруг ее с мужем Константином Войтенко браке. Жена участника проекта "Танці з зірками" публично попросила сценаристов, продюсеров шоу и мужа не втягивать ее в шоу.

Танцовщица откровенно поделилась в Instagram, что супруги на грани развода уже долгое время.

"Меня злит и раздражает, что обо мне врут в прайм-тайм на национальном телевидении - сценаристы, продюсеры шоу и муж. Меня злит, что я вру вам уже полгода. Я просила Костю не впутывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло", - рассказала она.

Войтенко отметила, что она не конфликтует с мужем из-за того, что не участвует в танцевальном проекте.

Фото: instagram.com/valentina_voitenko

"И мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня, и в чем я подыгрывать не обещала. Если бы я конкурировала с Костей, я бы давно настояла на постоянной няне, помчалась бы на кастинги и ставила в приоритет карьеру. Но я выбирала семью. Готова была перекраивать себя под партнера, пыталась угодить. Бессознательно. Всеми силами старалась смастерить семью, которой в моем детстве не было", - написала женщина.

Актриса поделилась, что когда знакомые спрашивали об их отношениях, она отмалчивалась.

"Потому что еще болит и не пережито. Но я устала молчать и терпеть. Что же сейчас у нас с Костей? В процессе терапии и саморазвития, я научилась сама давать себе поддержку. Травма брошенной отцом девочки начала срастаться и я сумела посмотреть на наши отношения со стороны. Я перестала бояться, как смерти, развода или расставания. У нас давно были сложности. Только так я осознала, что наши отношения токсичны. В них плохо всем. Что не я одна виновата во всём", - рассказала она.

Пара с апреля находится в отрытом конфликте.

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"С августа мы посещали семейного терапевта. И в результате мы пришли к промежуточному пункту - жить отдельно и продолжать терапию тоже отдельно. Учиться общаться и реагировать друг на друга иначе. Мне обидно, больно и грустно. Потому что я испытываю чувства к человеку, который системно причиняет мне боль и плохо осознает это. Мне стыдно, потому что я сама эмоционально незрелый человек. Иначе бы не попала в такую ​​ситуацию", - добавила актриса.

В шестом прямом эфире танцевального проекта Константин Войтенко сказал, что хочет дойти до эфира с родственниками. Он добавил, что планирует предложить жене станцевать вместе: "Чтобы наши ссоры из-за этого шоу привели к хэппи-энду".