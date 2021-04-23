Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала

Режиссером видеоработы выступил Андрей Лагутин. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Этно-поп певица Garza представила сингл "Танцує Гарза" и клип к нему. Авторами песни являются Иван Клименко и Стас Черный.

Композиция основана на мистическом опыте, который получила певица во время ритуального обряда аяуаска.

"В этой песне - необычная история. Идея и образы пришли ко мне во время ритуала и глубокого погружения в настоящее Я. Эта картинка навсегда останется в моей памяти: белая цапля с прекрасной челкой на голове грациозно исполняет брачный танец. В тот момент ко мне пришло осознание, что мы с ней связаны, мы воплощения одного и того же, просто в разных телесных оболочках. А само слово garza переводится как "цапля" из испанской", - поделилась артистка.

Режиссером видеоработы выступил Андрей Лагутин.

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"Когда мы с Garza встретились впервые для обсуждения клипа, она рассказала мне про образы, которые возникли у нее во время ритуала аяуаска: огненный круг, золотые вазы, танцующая цапля и другое. Когда я придумывал концепцию клипа, решил зацепиться за эти яркие образы" , - рассказал он.

Исполнительница Garza рассказала о своих ценностях, аскезах и духовностях. Она сказала, что благодаря медитативным практикам смогла раскрыться как личность, женщина и музыкант.