Священные ритуалы и мантры: артистка поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность

Garza поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Исполнительница Garza рассказала о своих ценностях, аскезах и духовностях. Она сказала, что благодаря медитативным практикам смогла раскрыться как личность, женщина и музыкант.

"В один момент я выбрала осознанный жизненный путь, меня и раньше привлекали медитации и йога. Но это оказалось лишь поверхностным скольжением, чтобы направить фокус внимания внутрь себя, но не так глубоко, как оказалось возможным. Соблюдение аскез сначала воспринимала как игру, после - вошло в приятную привычку, сегодня это необходимость", - поделилась певица.

Она отметила, что аскеза - это освобождение духа, силы и мыслей благодаря физическим и моральным упражнениям.

"Следуя своим аскезам, я чувствую себя тотально счастливой. Это совершенно не значит, что я не воспринимаю мир, просто есть четкое понимание, что "мир начинается с улыбки". Многому хорошем учили нас детские песни, а именно: "искренность", "любовь", "вера в чудеса". Вот именно медитация помогает нам отбросить наслоения материального мира и вернуться к своему внутреннему ребенку", - добавила артистка.

Кроме медитаций и веганства, Garza уделяет внимание еще духовно-практическим моментам. Это стояние на гвоздях Садху, глубокая медитация Аяуаска, пение мантр и крийя Йога.

"Стояние на гвоздях Садху - это один из моих инструментов сбалансировать энергию. Садху благоприятно влияют на организм, восстанавливая циркуляцию крови в стопах, благодаря концентрации и сосредоточения, улучшается моральное состояние и, конечно, физическое. Глубокая медитация Аяуаска - это священный ритуал, к которому я отношусь с уважением и всегда жду возможности улететь на церемонию в уютный ретрит - центр Испании или Италии. Там красивая природа и глубокое погружение внутрь себя.

Мне нравится петь мантры "Ом гам ганапатайе намах". Даже физически я чувствую ее силу и вибрацию, которые поднимают энергию, согревая тело. Пение этой мантры 108 раз (число абсолюта) помогает убрать все препятствия на пути.

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В этом году я прошла инициацию Крийя Йоги - это очень хороший обряд и бесконечные медитации в поле учителя, глубинная работа с чакрами, правильным дыханием и умением отключиться от материального мира, чтобы почувствовать состояние "здесь и сейчас", - описала певица.

Украинская певица Garza создала hand-made украшения. Артистка назвала аксессуары Art by Garza - "комплиментом Вселенной". Она считает, что лучше носить необычные вещи, в которых живет дух племенных народов и которые воплощают свободу.