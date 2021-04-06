Священные ритуалы и мантры: артистка поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность

 
Ексклюзивы
1/5
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 189
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 738
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2161
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1233
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1683
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 576
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1251
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
7
4
5
7
&quot;Она меня очаровала&quot; - как развиваются отношения Дана Балана и Тины Кароль
"Она меня очаровала" - как развиваются отношения Дана Балана и Тины Кароль
Блондинка Джамала в чулках удивила поклонников образом
Блондинка Джамала в чулках удивила поклонников образом
Дочь Брежневой соблазнительно изгибалась на пляже, демонстрируя аппетитные формы
Дочь Брежневой соблазнительно изгибалась на пляже, демонстрируя аппетитные формы
Королева бурлекса в эротическом белье появилась с прической Юлии Тимошенко
Королева бурлекса в эротическом белье появилась с прической Юлии Тимошенко
Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе
Топ-модель предстала в образе сексуального кролика к Пасхе
Видео
Все видео
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
Оля Цибульская рассказала, как похудела на 15 кг
"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом
"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом
Интервью
1/5
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 153
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1683
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1233
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1089
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 1080
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
вторник, 06 апреля 2021 13:25

Священные ритуалы и мантры: артистка поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность

  Комментировать
Священные ритуалы и мантры: артистка поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность
Garza поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Исполнительница Garza рассказала о своих ценностях, аскезах и духовностях. Она сказала, что благодаря медитативным практикам смогла раскрыться как личность, женщина и музыкант.

"В один момент я выбрала осознанный жизненный путь, меня и раньше привлекали медитации и йога. Но это оказалось лишь поверхностным скольжением, чтобы направить фокус внимания внутрь себя, но не так глубоко, как оказалось возможным. Соблюдение аскез сначала воспринимала как игру, после - вошло в приятную привычку, сегодня это необходимость", - поделилась певица.

Она отметила, что аскеза - это освобождение духа, силы и мыслей благодаря физическим и моральным упражнениям.

"Следуя своим аскезам, я чувствую себя тотально счастливой. Это совершенно не значит, что я не воспринимаю мир, просто есть четкое понимание, что "мир начинается с улыбки". Многому хорошем учили нас детские песни, а именно: "искренность", "любовь", "вера в чудеса". Вот именно медитация помогает нам отбросить наслоения материального мира и вернуться к своему внутреннему ребенку", - добавила артистка.

Кроме медитаций и веганства, Garza уделяет внимание еще духовно-практическим моментам. Это стояние на гвоздях Садху, глубокая медитация Аяуаска, пение мантр и крийя Йога.

"Стояние на гвоздях Садху - это один из моих инструментов сбалансировать энергию. Садху благоприятно влияют на организм, восстанавливая циркуляцию крови в стопах, благодаря концентрации и сосредоточения, улучшается моральное состояние и, конечно, физическое. Глубокая медитация Аяуаска - это священный ритуал, к которому я отношусь с уважением и всегда жду возможности улететь на церемонию в уютный ретрит - центр Испании или Италии. Там красивая природа и глубокое погружение внутрь себя.

Мне нравится петь мантры "Ом гам ганапатайе намах". Даже физически я чувствую ее силу и вибрацию, которые поднимают энергию, согревая тело. Пение этой мантры 108 раз (число абсолюта) помогает убрать все препятствия на пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как йога влияет на мозг человека

В этом году я прошла инициацию Крийя Йоги - это очень хороший обряд и бесконечные медитации в поле учителя, глубинная работа с чакрами, правильным дыханием и умением отключиться от материального мира, чтобы почувствовать состояние "здесь и сейчас", - описала певица.

Украинская певица Garza создала hand-made украшения. Артистка назвала аксессуары Art by Garza - "комплиментом Вселенной". Она считает, что лучше носить необычные вещи, в которых живет дух племенных народов и которые воплощают свободу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Священные ритуалы и мантры: артистка поделилась лайфхаками, как прокачать осознанность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 34048
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 14077
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 13059
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 1 Просмотров: 11025
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 6723
Знаменитости
"Она меня очаровала" - как развиваются отношения Дана Балана и Тины Кароль
"Она меня очаровала" - как развиваются отношения Дана Балана и Тины Кароль
5
 Просмотров: 702
Блондинка Джамала в чулках удивила поклонников образом
Блондинка Джамала в чулках удивила поклонников образом
7
 Просмотров: 1323
Дочь Брежневой соблазнительно изгибалась на пляже, демонстрируя аппетитные формы
Дочь Брежневой соблазнительно изгибалась на пляже, демонстрируя аппетитные формы
4
 Просмотров: 2880
Королева бурлекса в эротическом белье появилась с прической Юлии Тимошенко
Королева бурлекса в эротическом белье появилась с прической Юлии Тимошенко
5
 Просмотров: 3123
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
7
Зеленский резко летит в Катар
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
1
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля
1
Мендель заявила, что в Украине есть украинский русский язык
Голосов: 42847
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть