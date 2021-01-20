Комплимент Вселенной: украинская певица презентовала украшения из перьев

Украинская певица Garza создала hand-made украшения. Артистка назвала аксессуары Art by Garza - "комплиментом Вселенной". Она считает, что лучше носить необычные вещи, в которых живет дух племенных народов и которые воплощают свободу.

"Цепочка прекрасно повторяет контуры личности. Мне нравится играть с ней: правильно создав украшение, можно скрыть асимметрию лица, подчеркнуть глаза и выделить рабочую сторону. Также использую перо, символизирующее птицы и свободу, иногда - чешские бусины, которые добавляют настроение праздника", - сказала исполнительница.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Музыкант может мастерить украшения часами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лобстеры на частном пляже: как Оля Полякова праздновала день рождения

"Руки женщины - для создания красоты. Нам важно заниматься творческой деятельностью, тогда внутренняя энергия изобилия находит новый виток. Когда чувствую готовность к работе - выстраиваю вокруг себя правильную атмосферу: включаю музыку, окуривают пространство Пало Санто, зажигаю благовония, думаю о позитивных вещах - для меня это то же, что медитации", - добавила Garza.

Певец и дизайнер Макс Барских представил первую капсульную коллекцию собственного бренда одежды Nick Vangard под названием Industrial Habits. Артист рассказал о коллаборации 2 брендов: собственного и Hellen Marlen. Накануне новогодних праздников для клиентов Basemnt street hub Барских создал серию 2 вечерних платьев.