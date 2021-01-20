 
Ексклюзивы
1/5
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 522
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 513
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1647
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 621
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 468
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1566
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 1044
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
5
5
5
6
Екатерина Кухар сверкнула стройными ногами на Мальдивах
Екатерина Кухар сверкнула стройными ногами на Мальдивах
Комплимент Вселенной: украинская певица презентовала украшения из перьев
Комплимент Вселенной: украинская певица презентовала украшения из перьев
Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
Умер украинский дизайнер
Умер украинский дизайнер
&quot;Играли с дочкой в ​​хоккей&quot;: как ведущий отметил день рождения
"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
Видео
Все видео
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни
"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1647
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3825
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2133
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6840
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 18
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 16:34

Комплимент Вселенной: украинская певица презентовала украшения из перьев
5

  Комментировать

Украинская певица Garza создала hand-made украшения. Артистка назвала аксессуары Art by Garza - "комплиментом Вселенной". Она считает, что лучше носить необычные вещи, в которых живет дух племенных народов и которые воплощают свободу.

"Цепочка прекрасно повторяет контуры личности. Мне нравится играть с ней: правильно создав украшение, можно скрыть асимметрию лица, подчеркнуть глаза и выделить рабочую сторону. Также использую перо, символизирующее птицы и свободу, иногда - чешские бусины, которые добавляют настроение праздника", - сказала исполнительница.

Певица создает украшения
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Певица создает украшения
Певица создает украшения
Певица создает украшения
Певица создает украшения

Музыкант может мастерить украшения часами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лобстеры на частном пляже: как Оля Полякова праздновала день рождения

"Руки женщины - для создания красоты. Нам важно заниматься творческой деятельностью, тогда внутренняя энергия изобилия находит новый виток. Когда чувствую готовность к работе - выстраиваю вокруг себя правильную атмосферу: включаю музыку, окуривают пространство Пало Санто, зажигаю благовония, думаю о позитивных вещах - для меня это то же, что медитации", - добавила Garza.

Певец и дизайнер Макс Барских представил первую капсульную коллекцию собственного бренда одежды Nick Vangard под названием Industrial Habits. Артист рассказал о коллаборации 2 брендов: собственного и Hellen Marlen. Накануне новогодних праздников для клиентов Basemnt street hub Барских создал серию 2 вечерних платьев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комплимент Вселенной: украинская певица презентовала украшения из перьев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 15093
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 10368
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 9648
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 8442
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 7146
Знаменитости
Екатерина Кухар сверкнула стройными ногами на Мальдивах
Екатерина Кухар сверкнула стройными ногами на Мальдивах
5
 Просмотров: 270
Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе
Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе Просмотров: 999
Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
Санта Димопулос показала аппетитные ягодицы в мини-бикини под душем
5
 Просмотров: 1863
Умер украинский дизайнер
Умер украинский дизайнер
5
 Просмотров: 855
"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
6
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
Голосов: 42299
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть