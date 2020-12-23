Коллаборация 2 брендов: Барских создал серию вечерних платьев

Певец презентовал новую коллекцию. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец и дизайнер Макс Барских представил первую капсульную коллекцию собственного бренда одежды Nick Vangard под названием Industrial Habits.

Артист рассказал о коллаборации 2 брендов: собственного и Hellen Marlen. Накануне новогодних праздников для клиентов Basemnt street hub Барских создал серию 2 вечерних платьев. Певец считает, что мини-платье с пайетками голограммного цвета, это эффектный женский образ для встречи Нового года.

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"Это моя любимая вещь с первого дропа. Платье меняет свой цвет в зависимости от освещения и угла обзора", - комментирует Барских.

Макс Барских представил мужскую линию одежды бренда Nick Vangard. В дебютной коллекции Industrial Habits развивается тема жизни ночного города: кожаные брюки, мерцающие пиджаки, смокинги с очень узкими лацканами, леопардовый принт и легкие шелковые рубашки создают образ рок-звезды.