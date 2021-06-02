Шоппинг онлайн и дом за призовые: Ризатдинова и Боржемская поделились, как нелогично поступали

В 14-м выпуске шоу "Где логика?" в борьбу вступили спортсмены. В составе женской команды играли гимнастка Анна Ризатдинова и фитнес-тренер Марина Боржемская, а в составе мужской - гимнаст Олег Верняев и боксер Денис Беринчик. Участники боролись за главные призы проекта - гири "Железная логика". Они разгадывали загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Все - на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления звездных гостей.

За кулисами шоу на "Новом канале" участники поделились эксклюзивными фактами, которые связаны с логикой. Ризатдинова вспомнила о своей наиболее нелогичной покупке.

"Это покупка дома на деньги с Олимпиады. Я давно хотела жить за городом. Поэтому решила приобрести дом. Но открылась Академия (Академия художественной гимнастики Анны Ризатдиновой. - Gazeta.ua), и поняла, что с моим ритмом жизни не смогу жить за городом. Потому что тогда вообще не буду видеться с ребенком. И мне пришлось дом продавать", - поделилась она.

Боржемская в вопросе шоппинга пытается быть весьма внимательной.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Я всегда рационально подхожу к покупкам и не бросаю деньги на ветер. Считаю, что финансы в первую очередь надо вкладывать в образование и развитие. Единственные расходы, которые не приносят удовольствия и ожидаемого результата - это интернет-покупки. Это именно тот момент, когда видишь вещь, хочешь ее купить, покупаешь, и тогда уже понимаешь, что она вообще не подходит. У меня с шоппингом онлайн как-то не складывается. Если есть фирмы и модели, где я уверена, что их размерная сетка подходит мне, то все хорошо. А если хочу взять одежду или бренд, который не носила до этого, то обычно провал. Относительно глобальных покупок, это всегда обдуманный и взвешенный шаг. Я педант в этом, не транжирю деньги", - рассказала женщина.

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины назвались "Холостячки", а мужчины - "118 килограммов".

В первом раунде "Что общего" игроки искали, что есть общего в трех разных картинках. "Взяли" его мужчины, ведь отгадали четыре загадки, а женщины только одну.

Во втором раунде "Третий лишний" победили "Холостячки". Они отгадали пять задач, а их соперники - четыре. Третий раунд "Плюс-минус" закончился со счетом 3:2. Игроки ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. Лучше это удалось женщинам. В четвертом раунде "Угадай меня" участники по анимационным роликам отгадывали названия фильмов, мультфильмов и сериалов. Мужская команда выровняла счет перед финалом.

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В финальном раунде "Логический пинг-понг" участники решали ребусы на общую тематику. В этом выпуске шоу были десерты. И здесь большее количество баллов удалось получить Ризатдиновой и Боржемской. С отрывом в один балл они победили в 14-м выпуске шоу и получили призы-гири "Железная логика".

В 13-м выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" между собой соревновались коллеги и друзья - актеры "Дизель Шоу". В составе женской команды играли Виктория Булитко и Яна Глущенко, а в мужской - Егор Крутоголов и Евгений Сморигин. Участники боролись за трофеи "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Так ведущий Сергей Притула проверял логику, сообразительность, внимательность и скорость мышления звездных гостей.