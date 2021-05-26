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среда, 26 мая 2021 18:28

"Конь укусил меня за живот": актеры "Дизель Шоу" рассказали, как у них с логикой
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В 13-м выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" между собой соревновались коллеги и друзья - актеры "Дизель Шоу". В составе женской команды играли Виктория Булитко и Яна Глущенко, а в мужской - Егор Крутоголов и Евгений Сморигин. Участники боролись за трофеи "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Так ведущий Сергей Притула проверял логику, сообразительность, внимательность и скорость мышления звездных гостей.

За кулисами шоу на "Новом канале" игроки поделились яркими поступками, связанными с логикой.

"Как-то я поехала на свадьбу к лучшей подруги: готовилась, выбирала шикарный наряд, туфли, делала прическу. Уже во время застолья, когда гости начали говорить тосты, вдруг вспомнила, что мне тоже придется сказать что-то красивое. И в тот момент почему-то придумала сумасшедший тост, в котором рассказала не самые прекрасные вещи о моей подруге. А в конце тоста сказала: "Кто со мной не согласен, то пусть первый бросит меня в бассейн". После чего взяла себя за шиворот и бросила в бассейн в своем шикарном образе, который так долго готовила. Вот такой нелогичный поступок, который украсил вечер", - рассказала Булитко.

Глущенко также вспомнила нелогичный поступок.

"Когда-то на улице в Одессе я подошла к лошади, которая катает детей, и решила его погладить. А он в ответ укусил меня за живот. Логикой мой проступок не пахнул", - отметила она.

Булитко и Глущенко назвались "Глубуля"
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Крутоголов и Сморигин назвали свою команду "Бульк"
Булитко была в команде с Глущенко
Булитко была в команде с Глущенко
Крутоголов и Сморигин играли в одной команде

Крутоголов, в отличие от коллег-женщин, рассказал о своем наиболее логичном поступоке.

"Наиболее логичным было решение переехать в Киев и понять, на что я способен. Было еще довольно логично жениться с Катей, встречаясь пять лет. И логично завести детей", - поделился мужчина.

Сморигин рассказал, что логическая покупка сделала образ жизни его семьи более здоровым.

"Купил как-то соковыжималку из Кореи. Долго думал, смотрел обзоры и наконец выбрал ту самую. Теперь пьем соки каждый день", - сказал юморист.

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины назвались "Глубуля", соединив свои фамилии. А мужчины - "Бульк".

В первом раунде "Что общего" игроки искали, что объединяет три разные картинки. Победу одержали женщины. Они отгадали четыре загадки из пяти, а мужчины только одну.

Второй раунд "Третий лишний" закончился со счетом 5:1 снова в пользу команды "Глубуля". В третьем "Плюс-минус" игроки ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. Раунд завершился победой женщин. В четвертом раунде "Угадай меня" участники из анимационных роликов отгадывали названия фильмов, мультфильмов и сериалов. "Взяли" этот раунд снова Булитко и Глущенко, поэтому перед финалом они лидировали 4:0.

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В финальном раунде "Логический пинг-понг" участники решали ребусы на общую тематику. В 13-м выпуске шоу это были столицы. И здесь большее количество баллов удалось получить мужчинам. Они отгадали так много ребусов, перегнали женщин и победили в этом выпуске. Крутоголов и Сморигин получили призы-гири "Железная логика".

В 12-м выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" соревновались танцовщица Алена Шоптенко и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина против хореографов-танцоров Влада Ямы и Евгения Кота. Две звездные команды боролись за призы "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Задачи имеют целью проверить логику, сообразительность, внимательность и скорость мышления участников.

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