Коньки, замшевые туфли и шопинг в Эмиратах - Шоптенко и Яма поделились нелогичными поступками

В 12-м выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" соревновались танцовщица Алена Шоптенко и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина против хореографов-танцоров Влада Ямы и Евгения Кота. Две звездные команды боролись за призы "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Задачи имеют целью проверить логику, сообразительность, внимательность и скорость мышления участников.

За кулисами шоу на "Новом канале" звездные игроки рассказали о своих самых нелогичных покупках в жизни.

"Наверное, у каждого человека есть какой-то спортивный инвентарь, который просто стоит дома. Я решила, что мне очень хочется заниматься фигурным катанием, поэтому купила коньки. Но за год они стали мне малы. Надела их только раз. А потом еще и открыла множество катков, где можно взять коньки напрокат", - поделилась Санина.

Яма вспомнил выпускной из школы.

"Моя самая нелогичная покупка - это, наверное, обувь на выпускной вечер в школе. В конце 11-го класса мы с родителями пошли на рынок и нашли нереально крутые замшевые туфли. Я понимал, что они мне были малы, но не устоял. Ведь красивые. Понятно, что в течение выпускного я сильно натер ноги. И, кстати, потом со слезами на глазах надевал их еще много раз. Все потому, что просто стеснялся признаться родителям, что обувь маловата", - отметил хореограф.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Шоптенко призналась, что наиболее нелогичным поступком в ее жизни был целый шопинг.

"Летала как-то на пять дней сама в ОАЭ. У меня появилась возможность поехать на экскурсию в Дубай. Я была убеждена, что хоть Эмираты и арабская страна, но в столице точно безопасно. Провела день замечательно. Поскольку была одна, пробежалась быстренько по четырем главным локациям, что запланировала, и была довольна. Словом, все прошло так прекрасно, что у меня появилась идея поехать на следующий день вечером в центр другого города - Аджман - за арабскими сладостями. Несмотря на то, что ОАЭ - очень космополитическая страна, там было страшновато. В супермаркете я была едва ли не единственной туристкой со светлыми волосами, поэтому заговорить со мной, познакомиться или что-то спросить хотели все. Я едва выбралась из центра того города после шопинга. Кажется, что бежала быстрее всего тогда в своей жизни. Слава Богу, что обошлось без проблем. И я таки успела купить сладости для родных. Но вывод: лучше в небольших арабских городах одной не гулять", - вспомнила танцовщица.

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины назвались "Танцульки", а мужчины - "Все или ничего".

В первом раунде "Что общего" вперед вырвались мужчины. Задачей было найти, что объединяет три разных картинки. Яма и Кот отгадали три загадки, а Шоптенко и Санина - две.

Второй раунд "Третий лишний" закончился со счетом 5:2 в пользу женщин, которые быстро догнали соперников. В третьем "Плюс-минус" участники ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. Раунд завершился победой женщин. Четвертый раунд "Угадай меня", где участники угадывают из анимационных роликов названия фильмов, мультфильмов и сериалов, снова принес балл женщинам. Перед финалом они лидируют.

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В финальном раунде "Логический пинг-понг" участники отгадывали ребусы на общую тематику. В 12-м выпуске шоу это были украинские артисты. Большее количество баллов удалось получить Шоптенко и Санин, поэтому они побеждают и получают призы-гири "Железная логика".

В 11-м выпуске шоу "Где логика?" за трофеи "Железная логика" соревновались две семейные пары: юморист Игорь Ласточкин с женой Аней и музыкант Сергей Бабкин с любимой Снежаной. По правилам шоу, они на протяжении четырех раундов и финала разгадывали загадки и ребусы на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления.