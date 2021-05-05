Танцы утром и велопрогулки: какие семейные традиции у Бабкиных и Ласточкиных

В 11-м выпуске шоу "Где логика?" за трофеи "Железная логика" соревновались две семейные пары: юморист Игорь Ласточкин с женой Аней и музыкант Сергей Бабкин с любимой Снежаной. По правилам шоу, они на протяжении четырех раундов и финала разгадывали загадки и ребусы на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления.

"Я ни в школе не любила, ни во взрослой жизни не люблю занятия на логику. Я более чувствительна. Обычно руководствуюсь не разумом, а чувствами", - признавалась за кулисами Бабкина.

Несмотря на это Снежана достаточно быстро поняла алгоритм решения загадок в шоу. Ее коллега по команде Ласточкина тоже быстро набрала классный темп игры. Участие в шоу стало ее дебютом в эфире "Нового канала".

"Я вообще по складу ума математик, поэтому и с задачами на логику у меня всегда было хорошо", - рассказала после съемок жена Ласточкина.

За кулисами шоу звездные участники поделились интересными фактами из личной жизни.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Сергей каждое утро делает нам всем теплую водичку с лимоном. Это наша обязательная традиция. Но перед тем, как выпить воды, мы все вместе делаем прыжки. Детей в школу завожу я, ведь Сергей просыпается с самым младшим. Когда возвращаюсь домой, мы любим включить детскую музыку и потанцевать. Эти танцы влекут за собой и занятия спортом. Мы отжимаемся, качаем пресс. Далее - завтрак", - отметила Бабкина.

Ласточкина тоже поделилась семейными традициями.

"Чаще всего, когда есть свободное время, стараемся куда-то выезжать. Или за границу, или по Украине, или хотя бы по Киеву. Также стараемся отмечать вместе все большие и важные праздники - день рождения, Новый год и другие. А еще у нас есть общее хобби - катание на велосипедах", - поделилась она.

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины назвались "Брют", а мужчины - "Йеллоу субмарины".

В первом раунде "Что общего" с отрывом победили женщины. По правилам, участники искали, что объединяет три разные картинки. Анна и Снежана "взяли" четыре загадки, а Сергей и Игорь - одну.

Второй раунд "Третий лишний" закончился с разгромным счетом в пользу женщин - 5:1. В третьем "Плюс-минус" участники ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. В раунде наконец победили мужчины. Они отгадали три загадки, а женщины - две. В четвертом раунде "Угадай меня" участникам показывали анимационные ролики с зашифрованными названиями фильмов, мультфильмов и сериалов. Победа снова за мужчинами, поэтому к финалу команды вошли со счетом 2:2.

В финальном раунде "Логический пинг-понг" Бабкины и Ласточкины отгадывали ребусы на общую тематику. В 11-м выпуске шоу это были животные. В конце концов мужчинам удалось вырвать победу в игре, поэтому они получили гири "Железная логика".

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"Я рада, что победила команда мужчин, ведь это классно, когда мужчина чувствует победу, когда чувствует себя сильным. Это его сразу окрыляет", - прокомментировала после съемок Бабкина.

В 10-м выпуске шоу "Где логика?" соревновались певица Надежда Мейхер и телеведущая Надежда Матвеева против ведущего Григория Решетника и хирурга, ТВ-эксперта Валерия Ославского. Две звездные команды боролись за трофеи "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Все они на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления.