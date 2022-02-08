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вторник, 08 февраля 2022 17:07

Снежана Егорова снова оскандалилась политическим заявлением

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Снежана Егорова снова оскандалилась политическим заявлением
Телеведущая обвинила западных партнеров Украины, которые якобы принимали участие в написании учебников для украинских школьников. Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

Телеведущая 49-летняя Снежана Егорова обозвала украинских детей предателями, а Верховную Раду – сумасшедшим домом.

После публичной поддержки президента России Владимира Путина Егорова решила выразить недовольство в отношении Верховной Рады IX созыва. Во время прямого эфира на YouTube-канале она также обозвала защитников украинского языка и культуры "чертями, которые кричат за три копейки".

"Совет IX созыва-это безумие, которое мы, взрослые люди, допустили. И когда вот эти черти, активисты, сумасшедшие, выпившие из ядовитой груди Ирины Фарион какие-то искаженные представления о нашей истории и наших целях, кричат какие-то лозунги, которые им привили чужие люди, не заинтересованные в развитии этой страны и детей. Они тупо повторяют кричалки, им платят за это три копейки", – заявила Егорова.

Телеведущая обвинила западных партнеров Украины, которые якобы принимали участие в написании учебников для украинских школьников.

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"Европа использует наших детей как пушечное мясо. Они у нас под боком, хотят выкупить земли и стать владельцами наших ресурсов. Из наших детей сформировали манкуртов, янычаров, врагов и предателей, которые нам будут рассказывать, что они сильные и у них все впереди. И уверены в том, что им нужно завоевывать место под солнцем. Им вкладывают в сознание, что всех людей, рожденных в "совке", нужно закатать в асфальт, и тогда наступит их счастливое будущее", – добавила Егорова.

Экс мужа Антина Мухарского она назвала "Иудой, хайпующим на сложившейся ситуации, который рекламирует свою новую книгу".

Егорова заявила, что поддерживает президента страны-агрессора РФ Путина.

В прошлом году проект "Рагу.лі" назвал Егорову "рагулихой года".

В позапрошлом году назвала cелюками и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни".

Также хвалила белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

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