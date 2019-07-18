С Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

Истец отказался прийти в суд. Фото: "Сплетник"

С актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню.

Суд принял такое решение из-за отсутствия свидетеля, подавшего жалобу, заявил прокурор округа Кейп-Айленд штата Массачусетс Майкл О'Киф, передает CNN.

Предполагаемая жертва домогательства воспользовалась правом не свидетельствовать против себя в суде. Телефон, с которого тот присылал сообщения и видео своей девушке в ночь вероятного нападения со стороны Спейси, исчез. Истец отказался рассказывать об этом.

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Адвокат актера утверждал, что с телефона могли удалить материалы, подтверждающие невиновность Спейси.

В прошлом году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына в июле 2016-го в одном из баров Нантакета. По словам женщины, актер напоил юношу перед тем, как сделать развратные действия. 59-летний Кевин Спейси - американский актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар". Известен по главной роли в сериале "Карточный домик" (House of Cards). В 2017-м вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место около 30 лет назад.