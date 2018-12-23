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воскресенье, 23 декабря 2018 17:10

Руслан Сеничкин осуществил мечту мальчика на телевизионной кухне
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Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака
Фото: пресс-служба
Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака
Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака
Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака
Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака

Телеведущий программы "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака, у которого сложное генетическое заболевание. Ежедневно ему приходится принимать множество медицинских препаратов. Но, кроме мечты о выздоровлении, у мальчика есть еще одна - стать шеф-поваром. Костя очень любит готовить, особенно сладкое.

Мальчик решил присоединиться к арт-марафону под хэштегом "МояДитячаМрія", которую начал проект "Здійсни мрію", и нарисовал свою мечту, на которой изобразил себя в колпаке для поваров и написал: "Я хочу стать шеф-поваром".

Руслан Сеничкин решил помочь Кости хоть немного осуществить его мечту, и согласился приготовить вместе с ним рогалики-моргалики.

Во время приготовления блюда мальчик чувствовал себя раскованно рядом с телеведущим на звездной кухне. Знал ингредиенты, которые необходимые для печенья, и в каком количестве их нужно класть, шутил с Сеничкиным и передавал привет друзьям.

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"Костя, кем ты мечтаешь стать? - спросил у парня Руслан. - Я, например, хотел стать водителем троллейбуса, и еще мечтал стать шеф-поваром".

"А я водителем такси", - ответил мальчик.

Автор: пресс-служба
  Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака
Руслан Сеничкин в свою телевизионную кухню пригласил мальчика - 11-летнего Костю Бурлака

На этом приятные моменты для Кости не прекратились. В память об этом кулинарном приключение парню остались не только фото и видео, а также фартук шеф-повара с именем "Костя", который ему подарил Руслан Сеничкин.

Напомним, что 19 декабря, в день Святого Николая проект "Здійсни мрію", целью которого является осуществление детской мечты, в прямом эфире "Сніданок з 1+1" начал благотворительный марафон. На нем были представлены звездные лоты от Тины Кароль, Павла Вишнякова, Владимира Зеленского, Дмитрия Комарова, Елене Кравец, Иракли Макацария, Дмитрия Шурова.

Во время марафона было собрано 1,12 млн гривен. Все средства пойдут на осуществление мечты тяжелобольных детей.

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