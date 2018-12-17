Родители умоляют спасти 5-летнего сына – нужна помощь на пересадку костного мозга

Автор: Фото предоставлено Петром Кищуком 5-летний Дениска уже больше 2-х лет борется с острой миелоидной лейкемией.

5-летний Денис Кищук из села Яворов Косовского района Ивано-Франковской области лечит острую миелоидную лейкемию. Болезнь у ребенка обнаружили более 2-х лет назад. Химиотерапия и облучение не дали результатов. Нужна пересадка костного мозга за рубежом. Родители просят помощи.

"Более 2 лет назад в Дениски три дня держалась температура. Хотя была и небольшая. Мы сдали анализы и в сына обнаружили лейкемию. Дениску госпитализировали в "Охматдет". С тех пор жена с сыном находятся в этой больнице. Ребенку сразу назначили химиотерапию. После второго курса она дала осложнение на селезенку. Пришлось удалять ее поврежденную часть.

В течение месяца Дениске делали облучение головного мозга. А потом еще 13 месяцев мы приезжали на химиотерапию. Вынуждены были выкупать все купе, чтобы сын ни с кем не контактировал. Всего Дениска принял 18 курсов. Однако болезнь начала возвращаться, падают показатели тромбоцитов. Сейчас сын находится в реанимации.

Доктора говорят, что нужна пересадка от неродного донора. Ее делают только за границей. Мы ждем ответа от одной из итальянских клиник. Сколько будет стоить операция и реабилитация, еще не знаем. Но надо будет сделать первый взнос 47,5 тысяч евро. Оставшуюся сумму должно оплатить министерство здравохранения. Мы отдали документы, но там очередь таких заявлений. Большинство людей не ждут, собирают деньги сами. У нас тоже нет времени. Поэтому обращаемся к людям. Мы имеем еще дочь 11-летнюю Кристину. Она в селе у родителей жены. Ждет своего братика. Просим помочь спасти нашего сына. Будем благодарны за любую помощь", – говорит Gazeta.ua отец Петр Кищук.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 8529 6795 (Кищук Петр Васильевич), его контакты: 0 (97) 850 02 42.