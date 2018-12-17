Родители умоляют спасти 5-летнего сына – нужна помощь на пересадку костного мозга

 
Ексклюзивы
1/5
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 1800
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 135
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1449
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 450
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 810
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2223
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 792
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1386
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
6
5
7
6
Дмитрию Бойко на срочную пересадку костного мозга нужно 200 тыс. долларов
Дмитрию Бойко на срочную пересадку костного мозга нужно 200 тыс. долларов
5-летнему Ивасику срочно нужна помощь
5-летнему Ивасику срочно нужна помощь
Полтавской скрипачке до сих пор не извлекли пулю из ноги
Полтавской скрипачке до сих пор не извлекли пулю из ноги
В Киев прибыл борт с ранеными на передовой: волонтеры просят о помощи
В Киев прибыл борт с ранеными на передовой: волонтеры просят о помощи
Переселенцы могут бесплатно получить вещи по почте
Переселенцы могут бесплатно получить вещи по почте
Видео
Все видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Покинутая мать киевской тройни спит на полу и самостоятельно собирает детей в школу
Покинутая мать киевской тройни спит на полу и самостоятельно собирает детей в школу
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1188
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2223
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1386
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2907
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 108
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
понедельник, 17 декабря 2018 15:16

Родители умоляют спасти 5-летнего сына – нужна помощь на пересадку костного мозга

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Петром Кищуком
  5-летний Дениска уже больше 2-х лет борется с острой миелоидной лейкемией.
5-летний Дениска уже больше 2-х лет борется с острой миелоидной лейкемией.
5-летний Денис Кищук из села Яворов Косовского района Ивано-Франковской области лечит острую миелоидную лейкемию. Болезнь у ребенка обнаружили более 2-х лет назад. Химиотерапия и облучение не дали результатов. Нужна пересадка костного мозга за рубежом. Родители просят помощи.

"Более 2 лет назад в Дениски три дня держалась температура. Хотя была и небольшая. Мы сдали анализы и в сына обнаружили лейкемию. Дениску госпитализировали в "Охматдет". С тех пор жена с сыном находятся в этой больнице. Ребенку сразу назначили химиотерапию. После второго курса она дала осложнение на селезенку. Пришлось удалять ее поврежденную часть.

В течение месяца Дениске делали облучение головного мозга. А потом еще 13 месяцев мы приезжали на химиотерапию. Вынуждены были выкупать все купе, чтобы сын ни с кем не контактировал. Всего Дениска принял 18 курсов. Однако болезнь начала возвращаться, падают показатели тромбоцитов. Сейчас сын находится в реанимации.

Доктора говорят, что нужна пересадка от неродного донора. Ее делают только за границей. Мы ждем ответа от одной из итальянских клиник. Сколько будет стоить операция и реабилитация, еще не знаем. Но надо будет сделать первый взнос 47,5 тысяч евро. Оставшуюся сумму должно оплатить министерство здравохранения. Мы отдали документы, но там очередь таких заявлений. Большинство людей не ждут, собирают деньги сами. У нас тоже нет времени. Поэтому обращаемся к людям. Мы имеем еще дочь 11-летнюю Кристину. Она в селе у родителей жены. Ждет своего братика. Просим помочь спасти нашего сына. Будем благодарны за любую помощь", – говорит Gazeta.ua отец Петр Кищук.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 8529 6795 (Кищук Петр Васильевич), его контакты: 0 (97) 850 02 42.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители умоляют спасти 5-летнего сына – нужна помощь на пересадку костного мозга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины

Мила Йовович празднует день рождения: эпатажные фото и цитаты актрисы

Первый блин комом - началась авиационная эра

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 30945
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 14 Просмотров: 23427
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 22844
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 20894
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 15547
Помощь
Мама 2 детей умоляет спасти ее жизнь, для лечения рака нужно около 700 тыс. грн
Мама 2 детей умоляет спасти ее жизнь, для лечения рака нужно около 700 тыс. грн Просмотров: 2205
Петру Пухниченко для лечения рака мочевого пузыря нужно 170 тысяч гривен
Петру Пухниченко для лечения рака мочевого пузыря нужно 170 тысяч гривен Просмотров: 27
Жена АТОвца-пограничника умоляет помочь спасти мужа
Жена АТОвца-пограничника умоляет помочь спасти мужа
 Просмотров: 8478
Начальник почты просит помощи на 9-ую химиотерапию
Начальник почты просит помощи на 9-ую химиотерапию Просмотров: 468
Сирота Ольга Хижнякова умоляет помочь на две операции на позвоночнике
Сирота Ольга Хижнякова умоляет помочь на две операции на позвоночнике Просмотров: 306
Больше всего комментируют
14
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
11
Навальный оскорбил украинцев
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
5
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Голосов: 1140
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua