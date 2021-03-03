Прощай, Амур. Участница "Х-фактора" представила клип на дебютную песню

Petrovochka презентовала клип на дебютную песню "Прощай, Амур". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Инди-певица Petrovochka выпустила дебютный клип на песню "Прощай, Амур". Режиссером видео стала Мария Гамуля, а продюсером - сама исполнительница.

В видеоработе главная героиня вспоминает истории несчастной любви, каждая из которых связана с 5 персонажами: ловелас, женатый, трудоголик, геймер и абьюзер.

"Любовь бывает несчастна. Но иногда надо просто собраться с силами, перестать жить воспоминаниями и начать с чистого листа", - отметила исполнительница.

Petrovochka также добавила, что это ее первый опыт съемок, где она выступила организатором.

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"Мы встречались почти ежедневно в течение 2 недель и обсуждали детали, выбирали одежду, оттачивали сценарий, искали реквизит. На самом деле каждый из нас сделал гораздо больше, чем написано в титрах. Мы полностью укладывались собственными силами, но хотели показать достойный уровень", - рассказала Гамуля.

Черкасская инди-артистка Petrovochka представила дебютную песню "Прощай, Амур". Саунд-продюсером сингла стал музыкант Илья Резников.