Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню

Petrovochka представила дебютную песню. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Черкасская инди-артистка Petrovochka представила дебютную песню "Прощай, Амур". Саунд-продюсером сингла стал музыкант Илья Резников.

"Прощай, Амур" - песня-контраст. Написала ее в 16 лет. С нами случаются разные истории, и любовь бывает несчастная, но это не повод не любить", - рассказывает Petrovochka.

В песне есть отсылки к поэзии Лины Костенко и романов Даниэля Дефо. Песня войдет в первый альбом, который планируют представить в этом году.

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"Когда ко мне обратилась Анна, я прослушал весь ее многочисленный материал и предложил работать с песней "Прощай, Амур". У нее уже был вариант аранжировки, но я понял, что песня требует совершенно другого, и мы с Аней начали искать. Мне нравится результат сочетания легких мелодий с иронической лирикой, качовый грув и своеобразный стиль Ани", - рассказывает Резников.

Petrovochka - сольный проект Ани Петровской. Она участвовала в песенном шоу "Х-Фактор". Видео кастинга певицы с песней Сергея Бабкина собрало более 1,2 млн. просмотров. После этого артистка долгое время выпускала каверы на собственном канале, что привело ее на сцену Atlas, где Petrovochka выступила вместе с группой "Фіолет".