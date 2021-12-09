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четверг, 09 декабря 2021 11:14

Поездка на вечеринку Тани Муиньо закончилась сотрясением мозга для Дантеса
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Исполнитель Владимир Дантес получил сотрясение мозга после вечеринки режиссера Тани Муиньо. Клипмейкер, видеоработа которой номинирована на Грэмми, 7 декабря отмечала 32-летие.

В Instagram именинница показала подготовку к вечеринке, которая прошла в Одессе, и некоторые фрагменты из нее. Тематику и дресс-код ко дню рождения выбрала "дьявольские", а зал оформили в насыщенном красном цвете.

Гости подготовили эффектные образы с ярким макияжем и рогами на голове. Среди звезд можно было увидеть супругов Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, а также исполнительницу Layah.

Впоследствии Дорофеева в Instagram поделилась, что это была их первая тематическая вечеринка. Пара долго ждала эту дату и готовилась к поездке в Одессу. Но закончилась она сотрясением мозга для мужа певицы.

Исполнитель Владимир Дантес получил сотрясение мозга после вечеринки режиссера Таню Муиньо
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Клипмейкер Таня Муиньо, видеоработа которой номинирована на Грэмми, 7 декабря отмечала 32-летие. Именинница показала подготовку к вечеринке, которую провели в Одессе, и некоторые фрагменты из нее
Дорофеева поделилась, что это была их первая тематическая вечеринка. Пара долго ждала эту дату и готовилась к поездке в Одессу
Клипмейкер Таня Муиньо, видеоработа которой номинирована на Грэмми, 7 декабря отмечала 32-летие. Именинница показала подготовку к вечеринке, которую провели в Одессе, и некоторые фрагменты из нее
Клипмейкер Таня Муиньо, видеоработа которой номинирована на Грэмми, 7 декабря отмечала 32-летие. Именинница показала подготовку к вечеринке, которую провели в Одессе, и некоторые фрагменты из нее

"В 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю - Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, который лежит без сознания на полу. Я бросилась его приводить в чувство, но он лишь тихо стонал. Я поливала его водой, била по щекам, пыталась поднять. В какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки", - начал рассказ Дорофеева.

По словам женщины, от переживания она забыла телефон "скорой".

"И как только я вспомнила, и начала звонить – Вова встал, просто прошел мимо меня и лег в постель", - добавила артистка.

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В больнице исполнителю диагностировали сотрясение мозга средней тяжести.

Дорофеева рассказала о неудачных гастролях на курорте в Египте. И раскрыла свой диагноз. Отменить концерт пришлось из-за сильного отравления. И поблагодарила свою команду за поддержку.

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09
декабря

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