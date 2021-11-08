Дорофеева раскрыла причину госпитализации в Египте

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о неудачных гастролях на курорте в Египте. И раскрыла свой диагноз.
Отменить концерт пришлось из-за сильного отравления, сообщила она в Instagram Stories. Отметила, что уже прилетела в Киев. И поблагодарила свою команду за поддержку.
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"Я дома. Со мной случилось сильное отравление. Мне уж лучше. Вчера мне не могли поставить капельницу пять раз. Это при том, что я панически боюсь уколов. У меня самая лучшая команда. Благодарю вас за поддержку", — написала Дорофеева.
Артистка Надя Дорофеева попала в больницу в Египте.
В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы концерт, запланированный на 6 ноября 2021 года, отменили.
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