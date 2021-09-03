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пятница, 03 сентября 2021 12:39

"Ощущение, что мы живем в аду". Рэпер с беременным животом разозлил пользователей сети
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Американский рэп-исполнитель 22-летний Монтеро Ламар Хилл, сценическое имя Lil Nas X, опубликовал необычные снимки. Он принял участие в фотосессии для глянца People.

На фотографиях, опубликованных на сайте издания и в Instagram, позировал с "беременным" животом. Так музыкант анонсировал дебютный альбом Montero. Он называет его "своим первенцем" и сравнивает процесс создания и выпуска с беременностью.

Рэпер Lil Nas X удивил сеть "беременными" снимками
Фото: instagram.com/lilnasx
Так рэпер анонсировал дебютный альбом
"Беременный" живот рэпера выглядит очень реалистичным
Рэпер Lil Nas X удивил сеть "беременными снимками"
Рэпер Lil Nas X удивил сеть "беременными снимками"

В комментариях большинство пользователей сети не оценило такую ​​рекламную кампанию:

"Куда катится мир?", "Что происходит в этом безумном мире?", "Это неправильно и возмутительно", "Безумие", "Ощущение, что мы живем в аду", "Дорогой Иисус, что случилось с этим миром?", "Это тупо".

Но фаны и звездные друзья исполнителя поддержали его. Они шутили под фото и поздравляли с дебютной пластинкой:

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"Было трудно держать это в тайне. Я рад за тебя", "Можно я буду няней?", "Я скоро буду дядей", "Ты постоянно меня приятно удивляешь".

Американский рэпер Lil Nas X и креативная компания MSCHF с Бруклина разработали "сатанинскую обувь" - Satan Shoes. В производстве кроссовок использовали человеческую кровь, которую сдали шесть сотрудников компании. Впоследствии компания Nike подала в суд на арт-коллектив. Юристы компании утверждают, что MSCHF нарушили товарный знак, ведь за концепцию они взяли кроссовки Nike Air Max 97.

Суд запретил продажу, но почти всю партию в 666 пар раскупили. Арт-коллектив согласился отозвать обувь в рамках юридического урегулирования с Nike. Условия соглашения дают возможность выкупить кроссовки у тех, кто уже его приобрел, по начальной розничной цене - $1018.

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Дата
03
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