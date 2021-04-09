"Сатанинскую обувь" с человеческой кровью выкупят у покупателей из-за судебного иска Nike

Nike запретила продажу Satan Shoes. Фото: LilNasX

Кроссовки от скандального производителя "сатанинской обуви" Satan Shoes, которые в подошве содержат каплю человеческой крови, MSCHF снимает с продажи.

Почти всю партию, 666 пар, раскупили, пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.

Арт-коллектив согласился отозвать обувь в рамках юридического урегулирования с компанией Nike. Условия соглашения позволяют выкупить кроссовки у тех, кто их уже приобрел, назад по начальной розничной цене - $1 018.

Компания Nike подала в суд на MSCHF за нарушения прав на товарный знак. Кроссовки Satan Shoes являются модификацией Nike Air Max 97.

Американский рэпер Lil Nas X и креативная компания MSCHF с Бруклина разработали "сатанинскую обувь" - Satan Shoes. В производстве кроссовок использовали человеческую кровь. К шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. На кроссовках написали "LUKE 10:18", что отсылает к отрывку из Евангелия от Луки: "Я видел сатану, что с неба падал, словно молния".