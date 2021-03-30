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вторник, 30 марта 2021 10:06

Nike подали в суд из-за скандальных "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью
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Nike подали в суд через Satan Shoes.
Фото: saint
Nike подали в суд через Satan Shoes.
Nike подали в суд через Satan Shoes.
Nike подали в суд через Satan Shoes.

Американская компания Nike подала в суд на арт-коллектив из Бруклина MSCHF из-за скандальной "сатанинской обуви" - Satan Shoes.

В подошвах кроссовок находится капля человеческой крови, пишет BBC.

Бруклинская компания сделала обувь в коллаборации с американским рэпером Lil Nas X. Релиз кроссовок совпал с премьерой песни исполнителя. В клипе он в Satan Shoes сползает с "небес" в "ад" по стойке для стриптиза.

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Nike утверждает, что MSCHF нарушили товарный знак, ведь в качестве концепции они взяли кроссовки Nike Air Max 97. Nike просит суд запретить MSCHF продавать обувь и использовать свой знаменитый дизайнерский знак Swoosh.

"MSCHF и его неавторизованные Satan Shoes, вероятно, вызовут путаницу и создадут ложную ассоциацию между продуктами MSCHF и Nike. Фактически уже есть свидетельства о путанице, что происходит на рынке, в частности призывы бойкотировать Nike в ответ на запуск Satan Shoes, основанные на ошибочном убеждении, что Nike позволила или одобрила этот продукт", - добавили в компании.

Американский рэпер Lil Nas X и креативная компания MSCHF из Бруклина разработали "сатанинскую обувь" - Satan Shoes. В производстве кроссовок использовали человеческую кровь. Компания объявила, что всего в продажу поступит 666 пар стоимостью $1018 каждая.

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