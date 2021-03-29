Рэпер Lil Nas X выпустил "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью

Фото: MSCHF

Американский рэпер Lil Nas X и креативная компания MSCHF из Бруклина разработали "сатанинскую обувь" - Satan Shoes. В производстве кроссовок использовали человеческую кровь.

Кровь сдали 6 сотрудников компании, пишет The New York Times.

По словам основателя MSCHF Дэниэла Гринберга, кровь брали не медики-профессионалы, а сами сотрудники. За основу взяли кроссовки Nike Air Max 97.

В каждой паре пузырек воздуха наполнен каплей крови, которую смешали с чернилами. К шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. На кроссовках написали "LUKE 10:18", что отсылает к отрывку из Евангелия от Луки: "Я видел сатану, что с неба падал, словно молния".

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Компания объявила, что всего в продажу поступит 666 пар стоимостью $1018 каждая.

Nike заявили, что никак не связаны с выпуском Satan Shoes и не поддерживают подобную концепцию обуви.

MSCHF выпустила Satan Shoes как продолжение линии Jesus Shoes, в которой использовали святую воду.

Итальянский дом моды Gucci создал первые цифровые кроссовки. Их можно купить и примерить в специальном приложении.