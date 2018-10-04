Обольстительная Эмили Ратаковськи украсила страницы Vogue

Модель Эмили Ратаковськи снялась для глянца в соблазнительной фотосессии.

Звезда в откровенном наряде позировала для октябрьского Vogue в Мексике. Звезду снимала Карин Бекофф.

Темные цвета одежды, которые были на Эмили, сделали фотосессию несколько готической, но не менее дерзкой.

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Ранее Эмили пришла на празднование дня рождения креативного директора и дизайнера Dolce and Gabbana, Доменико Дольче.

Красавицу видели, когда она шла с вечеринки по случаю 60-летия Доменико. На Ратаковськи был костюм, созданный именинником.

Эмили приняла участие в нынешнем Недели моды в Милане, вместе с ней на подиум вышли Кендалл Дженнер, модели Хадид и другие.