Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы

Модный бренд Fashion Nova определился с новыми красотками, которые будут рекламировать его в этом году.

Среди избранных появилась Джанет Гузман, которая имеет достаточно откровенный Инстаграм.

На фото, которые постит 23-летняя Джанетт, она предстает в крохотных топах и юбках, которые во всей красе демонстрируют ее аппетитные формы.

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Ранее в Stephan Weiss Studio в Нью-Йорке состоялась презентация фото-альбома модного фотографа Рассела Джеймса. Книга называется "Angels," вмещает фото "ню" супермоделей современности, а также "ангелов" Victoria's Secret. Модели сами посетили выставку и публиковали фото в соцсети. Среди приглашенных были замечены: Синди Кроуфорд, Кендисс Свейнпол, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Кендалл Дженнер, Изабель Фонтана, Тони Гарн, Барбара Палвин, Эльза Хоск, Ясмин Тукс, Сара Сампао, Роми Сторидж, Лаис Риберо, Джозефин Скривер и многие другие.