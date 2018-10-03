Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria's Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп

Продолжаются Недели моды в столицах мира. Модели участвуют в роскошных показах и не забывают радовать подписчиков в социальной сети.

Звезда Victoria's Secret, Жозефин Скривер, на своей странице в социальной сети запостила откровенные фото, на которых видно, что Скривер не носит много одежды, как на подиуме, так и в повседневной жизни.

Ее коллега, Рози Хантингтон-Уайтли часто попадается на глаза папараци без белья.

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Ранее в Stephan Weiss Studio в Нью- Йорке состоялась презентация фото-альбома модного фотографа Рассела Джеймса. Книга называется "Angels," вмещает фото "ню" супермоделей современности, а также "ангелов" Victoria's Secret. Модели сами посетили выставку и публиковали фото в соцсети. Среди приглашенных были замечены: Синди Кроуфорд, Кендисс Свейнпол, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Кендалл Дженнер, Изабель Фонтана, Тони Гарн, Барбара Палвин, Эльза Хоск, Ясмин Тукс, Сара Сампао, Роми Сторидж, Лаис Риберо, Джозефин Скривер и многие другие.