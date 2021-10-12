Обнаженная Меган Фокс эротично позировала возле бойфренда

Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс вместе с любимым - рэп-исполнителем 31-летним Machine Gun Kelly - снялась в смелой фотосессии.

Фокс появилась полностью обнаженной. На ней была только портупея. А Machine Gun Kelly надел женское платье. Звездная пара позировала для американского журнала GQ Style. Откровенными фото поделилась в Instagram.

В руках актриса держала пистолет, который направила на интимное место рэпера.

Фото: instagram.com/meganfox

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"История двух изгоев и влюбленных звезд", - написала модель.

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