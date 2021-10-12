Обнаженная Меган Фокс эротично позировала возле бойфренда

Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс вместе с любимым - рэп-исполнителем 31-летним Machine Gun Kelly - снялась в смелой фотосессии.
Фокс появилась полностью обнаженной. На ней была только портупея. А Machine Gun Kelly надел женское платье. Звездная пара позировала для американского журнала GQ Style. Откровенными фото поделилась в Instagram.
В руках актриса держала пистолет, который направила на интимное место рэпера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
"История двух изгоев и влюбленных звезд", - написала модель.
Американская бизнесвумен 42-летняя Кортни Кардашьян и актриса Меган Фокс снялись в откровенной рекламной кампании для бренда Ким Кардашьян Skims
Комментарии