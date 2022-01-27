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пятница, 28 января 2022 01:45

Обнаженная Леди Гага в пиджаке и на каблуке эффектно украсила обложку журнала
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Американская артистка 35-летняя Леди Гага появилась на обложке онлайн-издания Deadline.

Звезда снялась в соблазнительном фотосете. Позировала в пиджаке из темно-синего денима на голое тело и высоких сапогах на каблуке. Автор снимков - фотограф Джош Теллес.

Американская артистка Леди Гага поразила эффектным фотосетом для глянца
Фото: Джош Теллес для издания Deadline
Американская артистка Леди Гага поразила эффектным фотосетом для глянца
Американская артистка Леди Гага поразила эффектным фотосетом для глянца
Американская артистка Леди Гага поразила эффектным фотосетом для глянца
Американская артистка Леди Гага поразила эффектным фотосетом для глянца

В интервью изданию певица призналась, что хотела бы попробовать себя в роли режиссера. Но она не спешит этого делать из-за отсутствия соответствующих знаний и практики.

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"Раньше я снимала свои клипы. Это безусловно то, чем мне хотелось бы заниматься. Я бы сравнила это с ситуацией, когда много лет назад люди спрашивали меня, стану ли я дизайнером, потому что я люблю моду. И я помню, как сказала : "То, что делают модельеры — это не то, что я делаю, но я люблю моду". Я не кинорежиссер. Но могла бы ею стать. Но я должна посвятить этому значительную часть своей жизни", - поделилась Гага.

Леди Гага приняла участие в экстравагантной фотосессии. Журнал W Mag отметил звезду в номинации Best Perfomance за роль в фильме "Дом Гуччи", поэтому певица украсила одну из обложек спецвыпуска. Предстала перед объективом британского фэшн-фотографа Тима Уокера.

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