Обнаженная Леди Гага в пиджаке и на каблуке эффектно украсила обложку журнала

Американская артистка 35-летняя Леди Гага появилась на обложке онлайн-издания Deadline.

Звезда снялась в соблазнительном фотосете. Позировала в пиджаке из темно-синего денима на голое тело и высоких сапогах на каблуке. Автор снимков - фотограф Джош Теллес.

Фото: Джош Теллес для издания Deadline

В интервью изданию певица призналась, что хотела бы попробовать себя в роли режиссера. Но она не спешит этого делать из-за отсутствия соответствующих знаний и практики.

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"Раньше я снимала свои клипы. Это безусловно то, чем мне хотелось бы заниматься. Я бы сравнила это с ситуацией, когда много лет назад люди спрашивали меня, стану ли я дизайнером, потому что я люблю моду. И я помню, как сказала : "То, что делают модельеры — это не то, что я делаю, но я люблю моду". Я не кинорежиссер. Но могла бы ею стать. Но я должна посвятить этому значительную часть своей жизни", - поделилась Гага.

Леди Гага приняла участие в экстравагантной фотосессии. Журнал W Mag отметил звезду в номинации Best Perfomance за роль в фильме "Дом Гуччи", поэтому певица украсила одну из обложек спецвыпуска. Предстала перед объективом британского фэшн-фотографа Тима Уокера.