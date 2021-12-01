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среда, 01 декабря 2021 11:01

"Дальше от истины быть не может" - фильм "Дом Гуччи" возмутил наследников дома моды
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Семья основателей итальянского модного дома Gucci раскритиковали фильм "Дом Гуччи". Причиной стало то, что в ленте якобы показали членов их семьи "невеждами".

Мыслями о фильме наследники Гуччи поделились в письме. Его опубликовало итальянское информагентство ANSA.

"Семья оставляет за собой право выступать с любой инициативой, чтобы защитить свое имя и имидж, а также своих близких", - говорится в письме.

Они добавили, что Альдо Гуччи, которого сыграл Аль Пачино, и других родственников выставили "головорезами, необразованными и бестактными". А также главным героям приписали такие отношения, которых никогда не было в реальности.

"Это больно с человеческой точки зрения и оскорбительно для наследия, на котором сегодня построен бренд", - считают члены семьи Гуччи.

Наследники заявили, что их поразил образ Патриции Реджани, роль которой досталась Леди Гаге. Ее "не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображают как жертву, пытающуюся выжить в мужской и шовинистической корпоративной культуре".

В основе фильма - книга Сары Хэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод
Фото: planetakino.ua
Адам Драйвер играет Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод. Певица Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Оскорбленная женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.
В основе фильма - книга Сары Хэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод
Адам Драйвер играет Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод. Певица Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Оскорбленная женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.
Адам Драйвер играет Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод. Певица Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Оскорбленная женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.

"Дальше от истины быть не может", - утверждают в семье.

Пока семья Гуччи не подает в суд фильм и его продюсеров.

Режиссер фильма Ридли Скотт пока не комментировал это письмо. Но раньше отвечал на критику со стороны семьи Гуччи. Кузина убитого Маурицио Патриция Гуччи обвинила режиссера в том, что он "украл имя семьи, чтобы нажиться на нем".

"Я не буду в это ввязываться. Хочу напомнить, что один Гуччи был убит, а другой (Альдо. - Gazeta.ua) сидел за уклонение от налогов, поэтому не надо мне говорить, что я наживаюсь на них", - сказал Скотт на прошлой неделе в интервью BBC Radio 4.

Сама Реджани в недавнем интервью похвалила Леди Гагу и назвала ее игру гениальной. Но обиделась, что актриса не поговорила с ней "хотя бы по вежливости".

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Продюсеры фильма объяснили, что они не хотели, чтобы артистка и ее прототип встречались. Создателей фильма могли бы обвинить в том, что они поддерживают или одобряют преступление Реджани.

В основе фильма - книга Сары Хэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод.

Погибшего играет Адам Драйвер, Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.

Также снимаются Джаред Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон, Джереми Айронс.

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