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среда, 10 марта 2021 17:35

Леди Гага показала новый кинообраз

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Американская певица Леди Гага показала фото со съемок нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи".

В основе фильма - книга Сары Хэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод.

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Погибшего играет Адам Драйвер, Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.

Также снимаются Джаред Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон, Джереми Айронс.

Автор: Instagram
  Адам Драйвер играет Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод. Певица Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Оскорбленная женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.
Адам Драйвер играет Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод. Певица Леди Гага - его бывшую жену Патрицию Реджани, которую он бросил ради другой после 18 лет совместной жизни. Оскорбленная женщина решила отомстить. Наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио на лестнице его офиса. Патриция получила тюремный срок 26 лет. После 18 досрочно вышла на свободу.

Параллельно певица снимается в фильме "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок. За основу взяли роман японского фантаста Котаро Исааки Mariabeetle 2010-го. Будущую ленту описали как смесь "Скорости" с Киану Ривзом и "Воздушного маршала" с Лиамом Нисоном.

В клипе Леди Гаги "911" есть отсылки к фильму "Цвет граната" украинского режиссера Сергея Параджанова. По словам клипмейкера Тарсема Сингхма, вынашивал идею 25 лет. Назвал Параджанова своим главным творческим вдохновением.

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