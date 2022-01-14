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пятница, 14 января 2022 10:12

Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца
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Индийская модель и актриса Приянка Чопра поразила эффектной фотосессией. "Мисс мира-2000" снялась для февральского выпуска Vanity Fair.

Для звезды подготовили наряды от Valentino, Fendi, Dior, Prada и Louis Vuitton. На одной из фотографий Чопра соблазнительно обнажила плечи в прозрачном платье красного цвета. Роскошные образы дополнила украшениями от Bvlgari.

Модель предстала перед объективом австралийской фотографа Эммы Самертон.

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Индийская модель и актриса Приянка Чопра позировала в стильных образах для глянца
Фото: Эмма Самертон для издания Vanity Fair
Индийская модель и актриса Приянка Чопра позировала в стильных образах для глянца
Индийская модель и актриса Приянка Чопра позировала в стильных образах для глянца
Индийская модель и актриса Приянка Чопра позировала в стильных образах для глянца
Индийская модель и актриса Приянка Чопра позировала в стильных образах для глянца

В 2018 году Чопра в пятый раз возглавила рейтинг Maxim India Hot 100 List как самая сексуальная женщина мира. Рейтинг составлял мужской журнал "Maxim Индия". В глянце отметили: победу в голосовании, кому отдать это звание, актриса получила благодаря многочисленным поклонникам.

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Дата
14
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