Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца

Индийская модель и актриса Приянка Чопра поразила эффектной фотосессией. "Мисс мира-2000" снялась для февральского выпуска Vanity Fair.

Для звезды подготовили наряды от Valentino, Fendi, Dior, Prada и Louis Vuitton. На одной из фотографий Чопра соблазнительно обнажила плечи в прозрачном платье красного цвета. Роскошные образы дополнила украшениями от Bvlgari.

Модель предстала перед объективом австралийской фотографа Эммы Самертон.

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Фото: Эмма Самертон для издания Vanity Fair

В 2018 году Чопра в пятый раз возглавила рейтинг Maxim India Hot 100 List как самая сексуальная женщина мира. Рейтинг составлял мужской журнал "Maxim Индия". В глянце отметили: победу в голосовании, кому отдать это звание, актриса получила благодаря многочисленным поклонникам.