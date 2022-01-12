С "вырезанным" лицом: Леди Гага эпатировала сеть загадочным фотосетом

Американская артистка 35-летняя Леди Гага приняла участие в экстравагантной фотосессии.

Журнал W Mag отметил звезду в номинации Best Perfomance за роль в фильме "Дом Гуччи", поэтому певица украсила одну из обложек спецвыпуска. Предстала перед объективом британского фэшн-фотографа Тима Уокера. Актриса поделилась яркими фото в Instagram.

Для Леди Гаги подготовили роскошные образы. Позировала в платье от Saint Laurent и накидке от кутюрного бренда Ellen Christine. На одном из снимков звезду изобразили с "вырезанным" лицом в руке.

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Фото: Тим Уокер для журнала W Mag

Леди Гага сыграла главную роль - бывшую жену Маурицио Гуччи Патрицию в фильме "Дом Гуччи". Каждый раз на премьерах певица поражала эпатажными нарядами от мировых брендов.