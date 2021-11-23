В чулках и в корсетном платье: какими образами Леди Гага эпатировала на премьерах "Дома Гуччи"

Экстравагантная американская артистка 35-летняя Леди Гага сыграла главную роль – бывшую жену Маурицио Гуччи Патрицию – в фильме "Дом Гуччи". Каждый раз на премьерах певица поражала эпатажными нарядами от мировых брендов. Не так давно пресс-тур фильма завершился.

Gazeta.ua показывает, в каких нарядах поражала звезда на красных дорожках.

Для премьеры "Дома Гуччи" в британском Лондоне Леди Гага выбрала фиолетовое платье от Gucci. Пикантный образ дополнила чулками в сеточку и длинными перчатками, украшенными цветными камнями.

В итальянском Милане актриса появилась в красном платье от Versace. Из обуви выбрала туфли на платформе в тон – от того же бренда. Дополнила образ украшениями от Tiffany&Co.

На нью-йоркскую премьеру звезда нарядилась в черное бархатное платье со смелым декольте от Armani Prive. Волосы собрала и сделала насыщенный макияж с красной помадой.

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По красной дорожке в американском Лос-Анджелесе Леди Гага прошла в серебристом наряде без бретелек, расшитом пайетками и со шлейфом, от Valentino. Образ в стиле старого Голливуда дополнила насыщенным макияжем.

Фото: Reuters

На нью-йоркском показе фильма "Дом Гуччи" главные актеры снова сияли на дорожке. Премьера фильма состоялась в Rose Theater в Джаз-центре Линкольна. Перед камерами предстали Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек и Аль Пачино. Звезды позировали в роскошных нарядах.