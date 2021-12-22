Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей

Журнал Vogue определил самых стильных женщин из мира шоу-бизнеса. В список попали 12 звезд.
В частности, издание выделило стиль эпатажной артистки Леди Гаги, актрисы Анджелины Джоли и супермодели Кейт Мосс. Рейтинг был опубликован на сайте.
Кто еще из знаменитостей восхищал нарядами в этом году, по версии Vogue, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.
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Опубликовали список лучших актеров 2021 года по версии американской газеты The New York Times. В рейтинг попали 13 кинозвезд. Артисты позировали в стильной фотосессии перед фотографом Рувеном Афанадором.
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