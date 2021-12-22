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среда, 22 декабря 2021 11:23

Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
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Журнал Vogue определил самых стильных женщин из мира шоу-бизнеса. В список попали 12 звезд.

В частности, издание выделило стиль эпатажной артистки Леди Гаги, актрисы Анджелины Джоли и супермодели Кейт Мосс. Рейтинг был опубликован на сайте.

Кто еще из знаменитостей восхищал нарядами в этом году, по версии Vogue, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.

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Британская супермодель Кейт Мосс
Фото: instagram.com/katemossagency
Американская артистка Леди Гага
Звезда "Человека-паука" Зендая
Британская певица Дуа Липа
Барбадосская исполнительница Рианна

Опубликовали список лучших актеров 2021 года по версии американской газеты The New York Times. В рейтинг попали 13 кинозвезд. Артисты позировали в стильной фотосессии перед фотографом Рувеном Афанадором.

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