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среда, 15 декабря 2021 11:16

The New York Times определил лучших актеров 2021 года: кадры с эффектной фотосессии для газеты
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Опубликовали список лучших актеров 2021 года по версии американской газеты The New York Times. В рейтинг попали 13 кинозвезд.

Артисты позировали в стильной фотосессии перед фотографом Рувеном Афанадором. Черно-белые снимки издание опубликовало на сайте.

Представители газеты выделили талант британца Бенедикта Камбербетча, оскароносного Хоакина Феникса и американских актеров Уилла Смита и Кристен Стюарт.

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Уилл Смит попал в рейтинг лучших благодаря роли в фильме "Король Ричард". The New York Times пишет, что актер использовал во время работы над лентой сущность своего Вилла Смита – свое очарование, драйв, интеллект и хитрость
Фото: Рувен Афанадор для The New York Times
Габи Хоффман в фильме "Давай давай" восхитила представителей издания терпеливой заботой о психически больном мужчине
Дензел Вашингтон за роль в фильме "Макбет" получил место в списке лучших актеров
Также отметили Габриэль и Джозефин Санс за фильм "Маленькая мама"
Катя Паскарив в ленте "Неудачный трах или безумное порно" восхитила издание талантливой работой

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал "Человеком года" по версии издания Time. Компания Маска SpaceX опередила по капитализации Boeing и способна завладеть космическим будущим США.

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15
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