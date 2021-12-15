The New York Times определил лучших актеров 2021 года: кадры с эффектной фотосессии для газеты

Опубликовали список лучших актеров 2021 года по версии американской газеты The New York Times. В рейтинг попали 13 кинозвезд.

Артисты позировали в стильной фотосессии перед фотографом Рувеном Афанадором. Черно-белые снимки издание опубликовало на сайте.

Представители газеты выделили талант британца Бенедикта Камбербетча, оскароносного Хоакина Феникса и американских актеров Уилла Смита и Кристен Стюарт.

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Фото: Рувен Афанадор для The New York Times

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал "Человеком года" по версии издания Time. Компания Маска SpaceX опередила по капитализации Boeing и способна завладеть космическим будущим США.