Обложка со 150-килограммовой моделью стала самой лучшей по версии Cosmopolitan

Фото: @tessholliday

Обложку британского издания Cosmopolitan, которую украсила 150-килограммовая модель Тесс Холлидей, признали лучшей за 2018-й.

О событии 33-летняя девушка рассказала в Instagram, сделав пост со своей речью на награждении.

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По словам Тесс, раньше она даже не мечтала быть частью модельной индустрии. Получить награду от такого "сексуального и интеллектуального" издания, как Cosmopolitan, честь для нее.

"Эта победа - доказательство того, что нам необходимо пройти долгий путь, чтобы все изменить. Очень благодарна вам", - подписала пост Холлидей.

Модель снялась для октябрьского номера глянца в 2018-м.

"Если бы в детстве я увидела в журнале модель с такими пышными формами, как мои, это бы изменило мою жизнь. Надеюсь, что эта обложка повлияет и на вас", - прокомментировала Тесс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) 20 Июн 2019 в 1:40 PDT

33-летняя модель plus-size Тесс Холлидей рассказала о буллинг в соцсети после публикаций откровенных фото. Она решила объяснить, почему выкладывает такие снимки.