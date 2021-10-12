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вторник, 12 октября 2021 15:37

Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
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Старшая дочь немецкой топ-модели 48-летней Хайди Клум 17-летняя Лени ошеломила сеть позированием топлес. Модель снялась для глянца Rollacoaster.

Позировала в черном пиджаке, а голую грудь прикрыла рукой. Интимное фото показала в Instagram. Большинство пользователей сети вспыхнули яростью из-за такого контента несовершеннолетней дочери звезды.

"Это вообще легально для 17-летней?", "Что это за мать, которая позволяет несовершеннолетней дочери публиковать такие фотографии?", "Детская порнография нелегальна и отвратительна", "Она ребенок. Вы не должны пока позволять ей так сексуализироваться".

Были и те, кто поддержал девушку: они уверены, что и фото, и Лени красивые, поэтому проблем нет.

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Дочь супермодели несколько лет просила мать позволить ей заниматься моделингом профессионально. Клум позволила только в 16 лет.

17-летняя дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени ошеломила сеть откровенным фото
Фото: instagram.com/leniklum
17-летняя дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени ошеломила сеть откровенным фото
17-летняя дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени ошеломила сеть откровенным фото
17-летняя дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени ошеломила сеть откровенным фото
17-летняя дочь немецкой топ-модели Хайди Клум Лени ошеломила сеть откровенным фото

Немецкая манекенщица Хайди Клум порадовала поклонников пикантным архивным кадром. На нем позирует полностью голая. Рукой Клум прикрывает грудь, а ее взгляд направлен в камеру.

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